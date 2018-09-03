Бывший сокурсник убитого на «Курской» полицейского рассказал о его планах на будущее

Сотрудник полиции, застреленный на станции «Курская» Московского метрополитена в ночь со 2 на 3 сентября, планировал поменять место службы, чтобы работать ближе к семье и дому. Об этом рассказал сокурсник погибшего Артемий.

По его словам, убитый 23-летний полицейский начал служить в органах не так давно, но был доволен работой в полиции. Погибший «имел большие планы на будущее».

«Тут тяжко лишь то обстоятельство, что регулярно приходилось много времени проводить в дороге. Зачастую встречал его едущим домой в 21:00 и позже», — цитирует телеканал «360» Артемия.

Ранее, в понедельник, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудника полиции, который был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы.