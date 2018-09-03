План «Сирена» объявлен в Москве после стрельбы на «Курской»

Столичные правоохранители разыскивают мужчину, застрелившего сотрудника полиции на станции метро «Курская». В Москве объявлен план «Сирена».

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 сентября в туалете 4-го отдела УВД на метро. Полицейский повел задержанного мужчину в туалет. После хлопка из помещения выбежал мужчина примерно 45 лет. Сотрудник полиции был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в голове.

«В городе в связи с розыском подозреваемого объявлен план «Сирена», — сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации МВД, разыскивается «мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40–45 лет, плотного телосложения, рост 160–165 сантиметров». В момент преступления он был одет в серую куртку, джинсы и серую кепку.