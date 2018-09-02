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Житель Краснотурьинска открыл стрельбу с балкона и ранил полицейского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель города Краснотурьинска под Екатеринбургом открыл стрельбу с балкона квартиры и ранил сотрудника полиции.

Как сообщил порталу iz.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел утром в воскресенье, 2 сентября.

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В полицию поступили данные, что неизвестный открыл беспорядочную стрельбу с балкона дома по улице Металлургов. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что нарушителем спокойствия является мужчина, проживающий в одной из квартир пятиэтажки.

Правоохранители оцепили территорию, а мужчина несколько раз выстрелил по автомобилю МВД. Пострадал старший прапорщик, которого госпитализировали с огнестрельным ранением в бедро. Стрелявшего задержали и доставили в дежурную часть, у него изъяли зарегистрированные ружье «Вепрь» 12 калибра и травматический пистолет «Grand power».

Полицейские провели проверку и направили оружие на экспертизу.

«По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинску СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — сказано в сообщении на сайте регионального следственного управления.

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненно.

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