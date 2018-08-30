Дело завели на ранившего девочку из ружья в Подмосковье пенсионера

Уголовное дело о покушении на убийство завели на пенсионера, который ранил 15-летнюю девочку из охотничьего ружья в Московской области. Об этом сообщает сайт регионального главка Следственного комитета России в четверг, 30 августа.

Инцидент произошел 29 августа в городе Лобня. 62-летний мужчина ранил подростка, устроив стрельбу из ружья из окна жилого дома. Девочка шла вместе с матерью мимо одного из домов. Они услышали хлопок с верхних этажей здания, после чего ребенок упал на землю, пишет RT.

На попутной машине девочку доставили в больницу, где медики поставили предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи девочку перевели в реанимационное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. По данным следствия, пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет «Газета.ру», с места ЧП изъяли ружье 12 калибра, принадлежавшее задержанному. Расследование продолжается.