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Водитель такси в Москве уехал с ребенком пассажирки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель такси уехал с малолетним ребенком пассажирки, который спал на заднем сиденье машины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

ЧП произошло на востоке Москвы на пересечении Щелковского шоссе и 5-й Парковой улицы. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что водитель такси, которое она вызывала через мобильное приложение, привез ее с годовалым сыном по указанному адресу. Она покинула салон автомобиля Hyundai Solaris первой, и водитель сразу сорвался с места и уехал, пишет агентство городских новостей «Москва». По предварительным данным, женщина пыталась дозвониться водителю по номеру телефона, который сохранился в приложении, однако тот не снимал трубку.

По данным «Ридус», на востоке столице был введен план «Перехват». В ходе оперативных мероприятий машина была задержана. Ребенок также находился в авто.

Полиция проводит проверку по данному факту. По словам водителя, тот просто не заметил спящего на заднем сиденье ребенка и уехал сразу, поскольку получил новый вызов, пишет сайт kp.ru.

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