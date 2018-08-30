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Неизвестный ранил двух полицейских в Дагестане

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Фото: youtube.com
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Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана, стрелок скрылся с места преступления, сообщили в МВД республики.

«Примерно в 23:00 мск около населенного пункта Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся», — приводит «РИА Новости» сообщение регионального ведомства.

Как в комментарии телеканалу РЕН ТВ сообщила официальный представитель регионального главка МВД Заира Габдрахманова, перестрелка началась после просьбы сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность.

Уточняется, что полицейские были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Угрозы их жизни нет. В Дагестане введен план «Перехват».

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