Неизвестный мужчина застрелил полицейского на станции метро «Курская» в Москве.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в туалете 4-го отдела УВД на метро. Полицейский повел задержанного мужчину в туалет. После хлопка из помещения выбежал мужчина примерно 45 лет. Сотрудник полиции был обнаружен на полу в уборной с огнестрельным ранением в голове.

Известно, что злоумышленник был одет в куртку, синие джинсы и серую кепку. Обстоятельства происшествия выясняются.