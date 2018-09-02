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Появилось видео стрельбы по полицейским в Краснотурьинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России опубликовал видео, на котором запечатлен момент стрельбы в свердловском городе Краснотурьинске. Ролик размещен в микроблоге ведомства в Twitter.

2 сентября на улице Металлургов в Краснотурьинске местный житель с балкона своей квартиры открыл стрельбу по припаркованным во дворе автомобилям и жилому дому, располагающемуся напротив.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, мужчина стал стрелять по их машине. В результате ранение в бедро получил старший прапорщик. Он был госпитализирован.

На видео, опубликованном стражами порядка, слышно не менее шести выстрелов.

Подозреваемого удалось задержать. Его доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские изъяли ружье «Вепрь» 12 калибра и травматический пистолет «Grand power». Оружие отправлено на экспертизу.

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