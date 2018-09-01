Мужчина устроил стрельбу в автосалоне на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

По предварительным данным, в районе 17:00 между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле Infinity, пишет агентство городских новостей «Москва».

Пострадавший был госпитализирован. На месте стрельбы работает оперативная группа. Столичная полиция принимает все меры по розыску и задержанию подозреваемого. В городе был объявлен план «Перехват», сообщает РИАМО.