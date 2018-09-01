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Мужчина устроил стрельбу в автосалоне на западе Москвы

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Фото: Depositphotos
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Мужчина устроил стрельбу в автосалоне на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

По предварительным данным, в районе 17:00 между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле Infinity, пишет агентство городских новостей «Москва».

Пострадавший был госпитализирован. На месте стрельбы работает оперативная группа. Столичная полиция принимает все меры по розыску и задержанию подозреваемого. В городе был объявлен план «Перехват», сообщает РИАМО.

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