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Стрельба произошла в ночном клубе в штате Огайо

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Фото: Global Look Press/Megan Jelinger
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Один человек погиб в результате стрельбы в одном из ночных заведений в городе Кливленд (штат Огайо). Еще семь человек получили ранения.

По данным Associated Press, стрельба началась поздно ночью. На место были вызваны сотрудники полиции и медики, которые обнаружили раненными восемь человек.

Все пострадавшие были госпитализированы, однако 28-летняя женщина скончалась в больнице от пулевого ранения в голову.

Другие подробности случившегося не уточняются.

Вечером 1 сентября мужчина в результате конфликта устроил стрельбу в автосалоне на западе Москвы. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Infinity.

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