Задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции «Курская»

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 сентября в туалете 4-го отдела УВД на метро. Полицейский повел задержанного мужчину в уборную. После хлопка из помещения выбежал мужчина примерно 45 лет. Сотрудник полиции был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в голове. В городе был объявлен план «Сирена».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на ст. метро Курская», — уточнила Волк.

По ее словам, мужчину доставляют в отдел полиции. Другие подробности пока неизвестны.