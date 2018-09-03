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Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Москве

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Фото: МВД.РФ
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МВД РФ опубликовало видео допроса мужчины, которого подозревают в убийстве полицейского на станции «Курская» Московского метрополитена.

Подозреваемый в совершении преступления полностью отрицает свою вину. Мужчина заявляет, что после задержания он не стрелял в стража порядка, а стоял на том месте, где ему велел сотрудник полиции, а звук выстрела только слышал.

По словам мужчины, его задержали в состоянии алкогольного опьянения — ранее он выпил несколько бутылок водки в компании знакомых. Документов у подозреваемого с собой не было, так как он забыл их дома, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале ролик, на котором подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции «Курская» совершает побег с места преступления.

Погибший 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Нурлана Муратова для проверки документов. Тот отдал полицейскому свой паспорт и попросился в туалет, откуда он долго не выходил. По предварительной версии, когда Райский пошел узнать, в чем дело, мужчина выхватил у него пистолет и выстрелил сотруднику полиции в голову. Затем он вышел на станцию и столкнулся с уборщицей. Мужчина указал женщине на расположенное в углу платформы подсобное помещение, которое она решила проверить. В это время Муратов сел в вагон и уехал.

О 43-летнем Муратове известно, что в Москве он работал на кондитерской фабрике. Мужчина прописан в Оренбурге, пишет «Ридус».

Тело полицейского с огнестрельным ранением в голову обнаружили в ночь на 3 сентября. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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