Опубликовано видео побега убийцы полицейского в метро Москвы

В Сети появилась видеозапись, на которой подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции «Курская» в московском метро совершает побег с места преступления. Ролик опубликовал СК на своем YouTube-канале.

Сам инцидент произошел вечером 2 сентября. Сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов. Страж порядка повел задержанного в туалет УВД, и вскоре там раздался хлопок. После этого выбежал мужчина примерно 45 лет, а полицейский был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в голову.

На кадрах видно, как подозреваемый указывает уборщице на подсобное помещение, расположенное в углу платформы. Женщина решает проверить его. В тот же момент злоумышленник вбегает в прибывший поезд и уезжает со станции.

Далее видно, как сотрудница метрополитена бежит, чтобы сообщить о случившемся, отмечает отмечает «Газета.ру».

К настоящему времени подозреваемого в убийстве удалось задержать. Другие подробности пока неизвестны.

Расследование уголовного дела продолжается.