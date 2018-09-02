Прямой эфир

Дело возбуждено после обнаружения тела девушки в чемодане на улице в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения чемодана с телом девушки на юго-востоке Москвы. Об этом 2 сентября информирует пресс-служба столичного ГСУ СКР.

Красавицы и чудовища
Когда убийцам наплевать на привлекательность своих жертв

Тело девушки в возрасте 18–25 лет было найдено 31 августа в чемодане у забора по аллее Кремлевских Курсантов. О бесхозном предмете сообщил прохожий. По прибытии на место специалисты не обнаружили на теле женщины каких-либо повреждений.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства инцидента.

8 августа подозрительный чемодан нашли в Воронцовском парке на западе Москвы, в нем также были упакованы фрагменты тела человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замкнутый круг страха
Как государство может защитить жертв семейно-бытового насилия
СМИ сообщили о найденных в Екатеринбурге двух искалеченных женщинах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017