Дело возбуждено после обнаружения тела девушки в чемодане на улице в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения чемодана с телом девушки на юго-востоке Москвы. Об этом 2 сентября информирует пресс-служба столичного ГСУ СКР.

Тело девушки в возрасте 18–25 лет было найдено 31 августа в чемодане у забора по аллее Кремлевских Курсантов. О бесхозном предмете сообщил прохожий. По прибытии на место специалисты не обнаружили на теле женщины каких-либо повреждений.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства инцидента.

8 августа подозрительный чемодан нашли в Воронцовском парке на западе Москвы, в нем также были упакованы фрагменты тела человека.