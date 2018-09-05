Грабитель с игрушечным пистолетом напал на москвича

В Москве пенсионер отбился от грабителя, вооруженного предметом, похожим на пистолет. Полиция задержала злоумышленника, выяснилось, что оружие было игрушечным.

Инцидент произошел вечером 4 сентября на 9-й Парковой улице, сообщает агентство городских новостей «Москва». Мужчина 1952 года рождения сообщил, что неизвестный ударил его по голове и пытался отобрать сумку. Пострадавший оказал сопротивление, грабитель скрылся.

В течение получаса сотрудники полиции задержали недалеко от места происшествия мужчину 1991 года рождения. У него изъяли пластмассовый пистолет.

В июне в Уссурийске трое мужчин ограбили производственную базу, угрожая сотрудникам косой. Злоумышленников задержали, они дали признательные показания.