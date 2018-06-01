Трое разбойников с косой ограбили базу в Уссурийское

В Уссурийска задержаны трое мужчин, напавших с косой на сотрудников производственной базы. Похищены деньги и сотовые телефоны. Подозреваемым грозит 12 лет колонии.

По словам свидетеля, ночью неизвестные ворвались в жилой домик, нанесли телесные повреждения 61-летнему и 54-летнему потерпевшим, забрали имущество и скрылись. Грабители были вооружены предметом, похожим на косу. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось поймать двоих ранее судимых 29-летнего и 31-летнего горожан и 24-летнего приезжего из села Борисовка. Задержанные дали признательные показания, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

На днях в Благовещенске женщина с двумя детьми напала на припаркованный автомобиль. Она избила транспортное средство палкой. Судя по записи инцидента, которая появилась в соцсетях, женщина нанесла несколько ударов по лобовому и боковому стеклам автомобиля, а потом передала орудие нападения ребенку.