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Трое разбойников с косой ограбили базу в Уссурийское

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В Уссурийска задержаны трое мужчин, напавших с косой на сотрудников производственной базы. Похищены деньги и сотовые телефоны. Подозреваемым грозит 12 лет колонии.

По словам свидетеля, ночью неизвестные ворвались в жилой домик, нанесли телесные повреждения 61-летнему и 54-летнему потерпевшим, забрали имущество и скрылись. Грабители были вооружены предметом, похожим на косу. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось поймать двоих ранее судимых 29-летнего и 31-летнего горожан и 24-летнего приезжего из села Борисовка. Задержанные дали признательные показания, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску. 

На днях в Благовещенске женщина с двумя детьми напала на припаркованный автомобиль. Она избила транспортное средство палкой. Судя по записи инцидента, которая появилась в соцсетях, женщина нанесла несколько ударов по лобовому и боковому стеклам автомобиля, а потом передала орудие нападения ребенку.

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