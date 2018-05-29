Женщина с детьми «избила» палкой автомобиль в Благовещенске

В Благовещенске женщина с двумя детьми напала на припаркованный на одной из улиц автомобиль. Она избила транспортное средство палкой.

Судя по записи инцидента, которая появилась в соцсетях, женщина нанесла несколько ударов по лобовому и боковому стеклам автомобиля, а потом передала орудие нападения ребенку. Мальчик также несколько раз ударил по машине. После этого женщина оторвала госномер автомобиля и снова пошла бить палкой другие машины.

Как сообщает ресурс asn24.ru со ссылкой на полицию Благовещенска, в правоохранительные органы заявления о порче имущества пока не поступало. Однако стражи порядка все же решили провести проверку.

Между тем, мотивы такого поведения местной жительницы остаются неясными. Некоторые пользователи предполагают, что таким образом она отомстила мужу либо просто забыла в замке зажигания ключи от машины.