Модель Киру Майер арестовали после драки с полицейским

Московский суд арестовал модель Киру Майер на два месяца по делу о насилии в отношении сотрудника полиции после конфликта между ней и группой дорожно-патрульной службы, сообщает «Интерфакс».

«Кира Майер арестована. Сегодня в Москве суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 24-летней обвиняемой в применении насилия в отношении полицейского», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 24-летней Майер за нападение на сотрудника ДПС, который остановил ее Mercedes за езду без прав. Ведомство сообщало, что модель причинила телесные повреждения полицейскому, пытаясь вырвать из его рук протокол. До этого девушку лишили водительского удостоверения за оставление места ДТП.