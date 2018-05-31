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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Кабардино–Балкарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ДТП с участием пассажирской «Газели» и «КамАЗа» произошло рано утром в четверг, 31 мая, в Баксанском районе республики Кабардино–Балкарии, сообщили в ГУ МЧС региона.

Авария произошла в районе села Исламей около 7:00 мск, сообщение о ней поступило в МСЧ в 7:15мск, говорится на сайте ведомства. По предварительным данным, пассажирская «Газель» ехала из Куркужина в Нальчик, когда столкнулась с грузовиком. В ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали.

В ходе ликвидации последствий ДТП налажено взаимодействие со всеми дежурными службами Баксанского района, отметили в региональном главке МЧС.

Накануне три человека погибли в ДТП в Красноярском крае.

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