Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Кабардино–Балкарии

ДТП с участием пассажирской «Газели» и «КамАЗа» произошло рано утром в четверг, 31 мая, в Баксанском районе республики Кабардино–Балкарии, сообщили в ГУ МЧС региона.

Авария произошла в районе села Исламей около 7:00 мск, сообщение о ней поступило в МСЧ в 7:15мск, говорится на сайте ведомства. По предварительным данным, пассажирская «Газель» ехала из Куркужина в Нальчик, когда столкнулась с грузовиком. В ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали.

В ходе ликвидации последствий ДТП налажено взаимодействие со всеми дежурными службами Баксанского района, отметили в региональном главке МЧС.

Накануне три человека погибли в ДТП в Красноярском крае.