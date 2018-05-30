Прямой эфир

СК возбудил дело против напавшей на полицейского в Москве модели Киры Майер

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении модели Киры Майер, которая напала на полицейского, остановившего ее в Москве за езду без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского», — говорится в сообщении СК в мессенджере «Там-Там».

Экипаж ДПС остановил Mercedes 24-летней Майер, которую ранее лишили водительских прав за оставление места ДТП, в центре Москвы, сообщает телеканал «360».

«Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Кира Майер является популярной моделью в соцсетях.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск скандально известной участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян к экзаменационному отделу ГИБДД, которая просила признать незаконным отказ в выдаче ей нового водительского удостоверения. Истица требовала выдать ей права без сдачи экзаменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Намеренно сбивший женщину в Ярославле водитель лишен прав
Суд отказался вернуть права Маре Багдасарян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017