СК возбудил дело против напавшей на полицейского в Москве модели Киры Майер

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении модели Киры Майер, которая напала на полицейского, остановившего ее в Москве за езду без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Кира Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского», — говорится в сообщении СК в мессенджере «Там-Там».

Экипаж ДПС остановил Mercedes 24-летней Майер, которую ранее лишили водительских прав за оставление места ДТП, в центре Москвы, сообщает телеканал «360».

«Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения», — подчеркнули в ведомстве.

Кира Майер является популярной моделью в соцсетях.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск скандально известной участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян к экзаменационному отделу ГИБДД, которая просила признать незаконным отказ в выдаче ей нового водительского удостоверения. Истица требовала выдать ей права без сдачи экзаменов.