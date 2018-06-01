Два неудачных вооруженных нападения в Торонто попали на видео

Полиция Канады представила видео, на котором запечатлен уникальный момент двух неудавшихся вооруженных ограблений, пишет газета Independent.

Эпизод произошел в ночь на 23 мая. На кадрах видно, как двое неизвестных в капюшонах пытались застрелить человека в традиционной мусульманской одежде, который стоял на пустынной улице.

Один из нападавших в белой спортивной одежде и ярких синих кроссовках невозмутимо подходит к стоящему спиной человеку и направляет пистолет ему в голову. По счастливой случайности выстрела не происходит и хулиган вмиг отвернулся и спрятал оружие. Потенциальная жертва так и не поняла, что чудом избежала гибели.

Через восемь минут после первого нападения те же грабители с оружием наперевес попытались напасть на другого прохожего. Тот успел скрыться от злоумышленников в подъезде, однако преследовавший его человек в белом выстрелил ему в спину, а после выбежал из здания за своим сообщником.

Пострадавшего доставили в местную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Полиция все еще ищет нападавших.