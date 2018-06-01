Иркутского депутата обвинили в организации разбойного нападения

Депутат одного из муниципальных образований Иркутского района Иркутской области задержан по подозрению в организации разбойного нападения на предпринимателя. Об этом информирует региональное управление СКР.

Инцидент произошел в августе на улице Дальневосточная в административном центре региона. Четверо мужчин напали на директора одной из иркутских компаний и похитили у него деньги и имущество на сумму свыше 2,5 млн рублей.

«Установлено, что депутат выступил в роли организатора преступления, сообщив подельникам сведения о месте нахождения потерпевшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Чиновник также предоставил преступной группе автомобиль, а после разбоя заплатил напавшим из похищенных денег.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Организация разбойного нападения, совершенного в особо крупном размере»). Райсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле Следственный комитет объявил в розыск экс-главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова по делу о взяточничестве на 17 млн рублей.