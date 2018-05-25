Прямой эфир

Экс-замглавы Спецстроя арестовали на два месяца по делу о хищениях на Восточном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего замглавы Спецстроя РФ Александра Мордовца арестовали на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы.

«Суд постановил поместить Мордовца под домашний арест на два месяца», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Как информирует телеканал РЕН ТВ, Мордовец является фигурантом дела о крупном хищении при строительстве космодрома Восточный.

3 мая были вынесены приговоры в отношении еще трех фигурантов дела о растрате 50 млн рублей при строительстве объекта — начальника «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрея Ярцева, директора «Стройконструкции С» Анатолия Рязанова и гендиректора «Стройконструкции» Николая Шкадина. Суд назначил им тюремные сроки от 6,5 до 7,5 года лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Гагаринский старт» на Байконуре выведут из эксплуатации
Конкурсный управляющий бывшего подрядчика строительства Восточного дисквалифицирован

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017