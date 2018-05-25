Экс-замглавы Спецстроя арестовали на два месяца по делу о хищениях на Восточном

Бывшего замглавы Спецстроя РФ Александра Мордовца арестовали на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы.

«Суд постановил поместить Мордовца под домашний арест на два месяца», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.

Как информирует телеканал РЕН ТВ, Мордовец является фигурантом дела о крупном хищении при строительстве космодрома Восточный.

3 мая были вынесены приговоры в отношении еще трех фигурантов дела о растрате 50 млн рублей при строительстве объекта — начальника «Спецстройсервиса» при Спецстрое России Андрея Ярцева, директора «Стройконструкции С» Анатолия Рязанова и гендиректора «Стройконструкции» Николая Шкадина. Суд назначил им тюремные сроки от 6,5 до 7,5 года лишения свободы.