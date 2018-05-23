Суд арестовал экс-мэра Ялты по обвинению в превышении полномочий

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 июля», — приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря суда Юноны Царевой.

Бывшему градоначальнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

22 мая в СМИ появилась информация о задержании Андрея Ростенко по делу о выводе земель из санатория МВД РФ в Алупке. При этом адвокат обвиняемого Юрий Авдеев пояснил, что следователь увидел превышение полномочий бывшим градоначальником при передаче участка площадью 26 соток в муниципальную собственность, пишет «РИА Новости». Свою вину экс-мэр не признал.

Андрей Ростенко был назначен на должность главы администрации Ялты в 2014 году, а в июле 2017-го подал в отставку по собственному желанию.