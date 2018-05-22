СМИ узнали о задержании экс-мэра Ялты Ростенко

Сотрудники правоохранительных органов в Симферополе задержали бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко.

Как передает телеканал РЕН ТВ, бывший градоначальник может быть причастен к делу о выводе земель из санатория МВД РФ в Алупке. Представители правоохранительных органов намерены ходатайствовать об аресте мэра в московском суде 22 мая.

Андрей Ростенко был назначен на должность главы администрации Ялты в 2014 году. 7 июля 2017 года политик сложил полномочия по собственному желанию.

11 мая суд приговорил к условному сроку бывшего заместителя мэра Читы Дениса Гарифанова за хищение около 500 тыс. рублей. Заммэра возместил ущерб в полном объеме до начала процесса.