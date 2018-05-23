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Отставной британский военный полгода прятался в лесу и грабил французов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/John Fredricks
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Французские полицейские задержали отставного британского военнослужащего, который на протяжении полугода терроризировал жителей небольшого городка в департаменте Вьенна. Об этом сообщает BFMTV.

Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов в апреле 2017 года. Его задержали по обвинению в совершении 40 ограблений, однако ему удалось скрыться от суда. Британца заочно приговорили к 15 месяцам тюрьмы и объявили в международный розыск.

Подозреваемый скрылся в лесу неподалеку от городка Сюрен. Армейские навыки позволили ему разбить хорошо замаскированный лагерь.

Британец регулярно грабил местных жителей. Так, одна пожилая пара стала жертвой мужчины восемь раз. Он регулярно наведывался к ним в дом, как только те заполняли холодильник, передает «РИА Новости».

В настоящий момент грабитель находится под стражей. Ему предстоит отбыть 15-месячный срок, а также дождаться суда по делу о новых ограблениях.

В апреле 2018 года грабитель лишился своей добычи из-за сильного порыва ветра. Инцидент был заснят камерами видеонаблюдения в британском городе Дройлсдене.

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