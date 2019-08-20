Остробюджетный сериал: эпохальное дело экс-главы минфина Подмосковья в суде

Басманный суд столицы отказал Алексею Кузнецову, бывшему министру финансов Подмосковья, в рассмотрении его дела в особом порядке, несмотря на признание им обвинения в полном объеме. Если бы ходатайство защиты было удовлетворено, он избежал бы максимально возможного наказания, а доказательства не исследовались в суде. Однако гособвинение и потерпевшие по делу, чье согласие требуется для упрощенного порядка, выступили против удобного для Кузнецова развития сценария. О том, как расследовалось дело о беспрецедентном хищении региональной казны и как беглец тратил деньги, собранные с населения, — в материале «Известий».

Снисхождение неэтично

В начале августа текущего года сторона защиты Алексея Кузнецова подала ряд ходатайств в Басманный суд столицы, где слушается дело о многомиллиардном хищении бюджетных средств преступной группой под руководством бывшего министра финансов Подмосковья Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова.

«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения» , — обратился во время заседания 16 августа Кузнецов к суду.

Однако против такого рассмотрения выступил гособвинитель.

«Преступление совершалось длительный срок, всего 22 эпизода преступлений в деле, поэтому считаем, что необходимо исследовать доказательства и рассмотреть все обстоятельства дела», — сообщила прокурор Елена Волкова. С ней была солидарна представитель потерпевшей стороны — правительства Московской области — Екатерина Туфан. Пострадавшая сторона не скрывала, что желает строгого наказания для бывшего чиновника.

Кузнецов_4 Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов во время допроса Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

«Московской области нанесен значительный ущерб, который пока не погашен ни в какой части, поэтому мы просим рассмотреть дело в обычном порядке с разрешением заявленных гражданских исков. Мы также считаем неэтичным назначение подсудимому наказания не более двух третей от максимального в связи с рассмотрением дела в особом порядке» , — сообщила суду представитель региона.

«Обязательным условием, предусмотренным ст. 314 УПК РФ для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу, является согласие с таким ходатайством не только подсудимого и его защитника, но и согласие гособвинителя и потерпевшего. В отсутствие согласия указанных лиц уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке (ч. 4 ст. 314 УПК РФ)», — пояснил «Известиям» Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm.

Кузнецов_1 Бывший первый заместитель министра финансов Московской области Валерий Носов перед началом заседания в Тверском суде. 4 марта 2010 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

В рамках этого же заседания судья отклонила еще одно ходатайство об исключении 14 из 22 эпизодов преступлений из обвинительного заключения. Якобы в связи с истечением по ним сроков давности. Такое решение основывалось на следующем обстоятельстве: сроки давности были приостановлены в связи с тем, что подсудимый скрывался от следствия за границей.

«Срок давности, истечение которого влечет освобождение от уголовной ответственности за наиболее тяжкие из преступлений, в совершении которых обвиняется А.Кузнецов (ст. 159 ч. 4, ст. 160 ч. 4 УК РФ), составляет 10 лет (п. «В» ч. 1 ст. 78 УК РФ); срок давности за преступления, предусмотренные ст. 174.1 ч. 3 УК РФ, составляет шесть лет и исчисляется со дня совершения преступления. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда, о чем указано в ч. 3 ст. 78 УК РФ. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания такого лица» , — поясняет юридические тонкости Иноядов.

Схема Кузнецова–Носова

Согласно официальному сообщению СКР, бывшему чиновнику в окончательной редакции обвинения вменены 22 преступных эпизода по статьям о мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и растрате.

Кузнецов вместе с Носовым, считает следствие, авторы эффективной схемы по отчуждению бюджетных вливаний. Они путем «обмана и злоупотребления доверием» приобрели у муниципальных унитарных предприятий ЖКХ Московской области «право на чужое имущество в виде права требования задолженности за коммунальные услуги к муниципальным образованиям Подмосковья». Схема осуществлялась через такие предприятия, как «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) и другие. Деньги переводились юридическим лицам, счета которых находились в подконтрольных предполагаемым сообщникам банках.

«Так, похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — в Республике Кипр. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005–2008 годах», — сообщили в СКР в июле. Общая сумма ущерба составила 14 млрд рублей.

Однако изначально называлась куда более существенная сумма урона для Подмосковья, причиненная преступной группой, — 27 млрд рублей. Дело в том, что основной ущерб казне Московской области предполагаемые сообщники Носов и Кузнецов нанесли, когда МОИТК с их подачи начал выдавать кредиты конторам, подконтрольным сообщникам.

Автор цитаты Биография Алексей Кузнецов родился в 1962 году. В 1985-м окончил Московский финансовый институт. Долгое время трудился в Инкомбанке на руководящих должностях, но в 1998 году покинул учреждение со скандалом. Как писали «Ведомости», в банке его обвинили в присвоении средств. Сразу после этого он основал ЗАО «Русское инвестиционное общество» — контора занималась реструктуризацией долгов предприятий. Однако уже в 2000 году ушел из коммерции на госслужбу в правительство губернатора Бориса Громова. По словам самого Кузнецова, он пришел в регион, который «был фактически банкротом», с программой по выводу из дефолта. В 2000 по 2008 год работал в должности министра финансов и первого вице-председателя правительства Подмосковья. Во время нахождения за границей Кузнецов, по собственному признанию, консультировал инвесторов на рынке российских ценных бумаг. Женат на гражданке США Жанне Булок (Булах).

Гром грянул в августе 2008 года: тогда в СМИ попала информация о возбуждении в отношении Кузнецова дела о превышении должностных полномочий. Как писало издание «Время новостей», чиновника заподозрили в незаконном завладении землей на сумму в $20 млрд и сокрытии американского гражданства (якобы он получил его, находясь на госслужбе).

Кузнецов_2 Жена экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанна Булок Фото: пресс-служба СК РФ

Источники в силовых структурах сообщили, что разрабатывали Кузнецова в течение года. По их версии, бывший министр финансов активно способствовал бизнесу своей супруги Жанны Булок, гражданки США, в России. Она владела и управляла компанией «Русская инвестиционная группа», строившей жилые и нежилые комплексы в Подмосковье. До этого другая компания предприимчивой дамы перепродавала особняки в США. Любопытно, что появление бизнеса американки в России совпало с началом госслужбы супруга.

Напомним, что Кузнецов на тот момент курировал имущественные отношения в правительстве Московской области. Позже сам Кузнецов эти сведения опровергал в интервью «Ведомостям» по Skype. «Вся подмосковная земля столько [$20 млрд] не стоит», — заявил он. Тогда же он опроверг информацию о своем американском гражданстве. Активную роль жены в экономической жизни Подмосковья он связывал с ее профессионализмом. В частности, на вопрос журналистов о том, как Булок удалось стать финансовым агентом правительства Подмосковья, он ответил так: «Выиграла конкурс. Эти вопросы входили в компетенцию инвестиционного блока минфина, за который отвечал первый замминистра Валерий Носов, я же не погружался в детали работ всех компаний».

Кузнецов_3 Экс-гендиректор МОИТК Владислав Телепнев Фото: mzk1.ru

Напомним, что предполагаемые соучастники Кузнецова — Валерий Носов, Владислав Телепнев, Елена Кузнецова — уже осуждены на различные сроки лишения свободы. Заочно вынесен приговор супруге Кузнецова Булок — она успела сбежать от российского правосудия на родину.

Финансовую трагедию, которая случилась с Московской областью сразу после его отъезда за рубеж в связи с расследованием, Кузнецов объяснил… экономическим кризисом. Напомним, на 2009 год долг области достиг 82% от всех доходов областного бюджета.

Господа все в Париже

Алексей Кузнецов — самый главный и долгожданный фигурант скандального расследования о беспрецедентном хищении бюджетных средств. Кузнецову каким-то чудом удавалось длительное время избегать объявления в международный розыск и последовательных действий по экстрадиции. Ему длительное время не было предъявлено заочное обвинение.

В течение первого года расследования следствие толком не комментировало ситуацию с претензиями к Кузнецову. Лишь в июле 2011 года Кузнецов был заочно арестован в России. Ранее на сайте СКР сообщалось, что он якобы находился в международном розыске с 2010 года (сейчас эта страница удалена). Фактически же он попал в картотеку Интерпола лишь в конце 2012 года.

Только в 2013 году (спустя почти пять лет после скандала с бегством чиновника за границу) Кузнецов был арестован французскими властями по требованию российской стороны. Процесс передачи подследственного затянулся еще на шесть лет. По заверению СКР, это стало возможным лишь после личного обсуждения ситуации главы ведомства Александра Бастрыкина с коллегами из Франции.

«С учетом особенностей французского законодательства процедура затянулась на несколько лет. Однако ее уникальность не только в этом, а скорее связана с тем, что в ходе непосредственного взаимодействия с французскими компетентными органами представителям российского следствия удалось развеять все сомнения экстрадирующей стороны в обоснованности уголовного преследования Кузнецова и обстоятельствах преступлений, к которым он причастен» , — говорится в пресс-релизе СКР.

Кузнецов_5 Вилла Кузнецова в Одинцовском районе Фото: mzk1.ru

Полиция Франции задержала Кузнецова после анонимного звонка. При нем находились несколько поддельных паспортов, сообщалось на сайте МВД России.

Средства, представлявшие из себя плату жителей Подмосковья за свет, газ, тепло, тратились с размахом на лучших курортах планеты, на них окружение чиновника приобретало предметы роскоши и стремилось вывезти их за границу. Например, супруга Жанна Булок (Булах) намеревалась вывезти из страны в Финляндию антиквариат, представляющий художественную и историческую ценность. Всего следствием было изъято 1357 предметов, в том числе старинные книги, картины, мебель, предметы интерьера, монеты, доспехи.