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Экс-глава Банка Москвы Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина к 14 годам колонии по делу о хищении 14,5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщила пресс-служба суда.

Также Бородин должен будет выплатить штраф в 2,5 млн рублей, передает ТАСС.

Бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин заочно приговорен к 12 годам колонии и штрафу в 2 млн рублей, бывший вице-президент банка Алексей Сытников — к 7 годам колонии (также заочно) и штрафу в 800 тыс. рублей. Экс-сотрудники банка Дмитрий Строганов и Борис Шемякин заочно приговорены к шести годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа каждый.

В конце 2010 года против Бородина, возглавлявшего банк с 1995 по 2011 год, и Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета Москвы. Позже они стали фигурантами еще одного дела о хищении. Сам банкир скрывается за рубежом, ему предоставлено политическое убежище в Великобритании. По данным газеты «Коммерсант», реальная сумма ущерба по делу может достигать 150 млрд рублей.

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