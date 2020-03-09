И целой вселенной мало: как деньги Национального космического центра превратились в пузырьки

Факт внезапной смены в декабре 2019 года гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева не афишировали ни в «Роскосмосе», ни в правительстве Москвы. Правда, управлять космической отраслью мошенники смогли только четыре дня, а потом всё вернулось на свои места. Но за этот короткий период через подложные документы они успели снять со счета НКЦ 2 млн рублей и потратить их на шампанское. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. 4 марта в банке «Открытие» прошла очередная выемка документов, которые должны прояснить детали этой махинации «неземного» масштаба.

По всем инстанциям

Национальный космический центр появился в Москве в июне 2019 года по поручению президента Владимира Путина. Учредителями его в равной доле стали подведомственный «Роскосмосу» Центр имени Хруничева и АО «Мосинжпроект», представляющий интересы столичного правительства. На должность гендиректора назначили Андрея Антипова, который до 2017 года занимал должность председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы (согласно информации, размещенной на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы). Андрей Антипов имеет ряд ведомственных наград — «Почетный геодезист», «Почетный строитель России», «Заслуженный предприниматель».

Конкурс на разработку архитектурного ансамбля зданий НКЦ завершился в октябре 2019-го. А в конце февраля 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин торжественно представил проект развития центра. Согласно озвученным ранее планам, начать свою работу новая структура должна в 2022-м. В «Роскосмосе» «Известиям» подтвердили, сроки ввода центра в эксплуатацию не изменились. Хотя, как выяснила редакция, кое-что пошло не по плану.

В конце прошлого года, по данным источника «Известий», гендиректором этой организации неожиданно для всех стал 35-летний Берик Мухтубаев, уроженец села Шаповалово Оренбургской области. Как позже выяснилось, на эту должность он попал обманным путем. И под его «руководством» капитал Национального космического центра России ушел на покупку крупной партии шампанского.

Как рассказал собеседник «Известий» в кредитной организации, «неустановленные лица» обратились в конце ноября в одну из нотариальных контор в центре Москвы с заявлением о смене гендиректора ООО «НКЦ». В представленном им пакете документов было решение общего собрания учредителей центра.

Сотрудник конторы в подлинности документов не усомнился и засвидетельствовал подпись гражданина Мухтубаева. Уже с нотариально заверенным заявлением Берик пришел в налоговую инспекцию № 46, чтобы внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ничего не подозревающий специалист налоговой документы принял, и 2 декабря 2019 года Берик Мухтубаев официально стал гендиректором Национального космического центра.

Согласно сведениям системы СПАРК, в налоговые документы НКЦ действительно были внесены соответствующие изменения.

Затем мошенники направились в офис банка «Открытие», чтобы получить доступ к счету космического центра. По словам источника, знакомого с ходом расследования, Берик Мухтубаев заявил сотрудникам финучреждения, что потерял ключи от системы «Клиент-банк» и как гендиректор НКЦ хотел бы получить новые. Всё необходимое ему выдали на основании документов из налоговой.

Злоумышленники сразу перевели 2 млн рублей со счета организации в частную фирму, а оттуда — в другую компанию, оплатив крупную партию шампанского. При продаже игристого они планировали получить украденные миллионы обратно.

Но уже 6 декабря изменения в ЕГРЮЛ о смене гендиректора были отменены, и на эту должность вновь вернули Андрея Антипова.

В «Роскосмосе» «Известиям» сообщили, что Андрей Антипов исполняет свои обязанности по настоящее время.

— Cмена генерального директора учредителями общества не обсуждается, — уточнили в ведомстве.

Аналогичный ответ на запрос «Известий» пришел и от «Мосинжпроекта». В Центре имени Хруничева предоставить комментарий не смогли.

Засветился в истории

По данным источников «Известий», Берик Мухтубаев находится в розыске, а в отношении «неустановленных лиц» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Один из собеседников уточнил, что ранее злоумышленник уже не раз пользовался такими схемами хищения капиталов.

Корреспондентам «Известий» всё же удалось разыскать Берика Мухтубаева. По его словам, о произошедшем он ничего не знал. Обычно в Москве работает вахтовым методом, но иногда берет небольшую подработку. В декабре прошлого года он нашел в газете предложение о вакансии курьера-регистратора.

— Позвонил по указанному в объявлении телефону, мне назначили встречу у нотариуса, чтобы оформить какую-то доверенность. Тому, кто меня встретил, дал свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Нотариус ничего у меня не спрашивал. Потом мне деньги отдали, 5 тыс. рублей, и все, — сообщил Берик Мухтубаев, отметив, что больше никогда в подобном не участвовал.

Наглость махинации с «космическими деньгами» поразила даже опытных сотрудников угрозыска. Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов, работавший старшим оперативником по особо важным делам в Главном управлении угрозыска, уверен, что у мошенника были сообщники.

— Действовал он довольно примитивным способом, и даже удивительно, что ему удалось так легко всё организовать. Это под силу только преступной группе. И у каждого члена ОПГ наверняка была своя функция, а сам злоумышленник просто «светился». Не исключено, что у них были сообщники и в организациях-учредителях, которые снабжали преступников необходимой информацией, — сказал «Известиям» Евгений Черноусов.

Упомянутый в материалах дела нотариус продолжает свою деятельность. Комментировать произошедшее «Известиям» он отказался, на официальные запросы также не ответил.

Источник «Известий» отметил, что пакет документов о смене гендиректора НКЦ в нотариальной конторе предъявить следователям не смогли. Все бумаги таинственным образом исчезли из архива.

Член Федеральной нотариальной палаты России Дмитрий Точкин пояснил «Известиям», что нотариусы имеют право удостоверять факты принятия решения о смене гендиректора. Однако при этой процедуре должны присутствовать все участники собрания учредителей организации.

При заверении подписи нотариус запрашивает устав, решение (протокол) о смене гендиректора и паспорт нового руководителя.

— Подлинность паспорта проверяют по базе МВД, а выписку из Единого государственного реестра юридических лиц нотариус получает самостоятельно через электронный запрос в Федеральную налоговую службу. Устав организации и состав участников сверяется с информацией в ЕГРЮЛ, — уточнил Дмитрий Точкин.

По его словам, решение непубличного акционерного общества о смене гендиректора по закону должно быть подтверждено либо нотариально, либо иным способом единогласно выбранными участниками АО. При наличии сомнений в достоверности решения нотариус запрашивает документы у акционеров. Как мошенники обошли все эти процедуры, предстоит выяснить следствию.