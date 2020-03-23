Под самозащитой: 42% россиян самостоятельно отстаивают свои права

С нарушением своих прав в 2019 году столкнулось 22% россиян. Чаще всего интересы граждан ущемлялись в сфере ЖКХ, медицине и трудовых отношениях, показал опрос аналитического центра НАФИ. Почти половина жителей страны (42%) предпочитает защищать себя самостоятельно. Опрошенные «Известиями» юристы отметили, что люди часто не успевают следить за изменениями в законах, поэтому становятся легкой добычей мошенников. Однако попытка самостоятельного решения проблемы может ее только усугубить.

Прокачать права

Каждый пятый россиянин (22%) уверен, что в 2019 году его права так или иначе нарушались. В 2018-м об этом заявлял каждый четвертый (25%). Чаще всего у россиян возникали проблемы в сферах ЖКХ, медицины, отношений с работодателями, а также розничной торговли и социальных услуг. К таким выводам пришли аналитики центра НАФИ, которые провели опрос совместно с национальной юрслужбой «Амулекс».

Число россиян, готовых бороться за свои права в спорных случаях, за год выросло: с 43% в 2018-м до 55% в 2019-м. При этом всё больше людей (42%) рассчитывают в этом вопросе только на себя и не намерены обращаться к юристам и в суды: их число за год выросло на 6%.

Каждому десятому россиянину в 2019 году приходилось жаловаться в контролирующие органы: в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие ведомства. А 7% самостоятельно подавали иск в суд.

По результатам опроса, свои права чаще всего склонны отстаивать люди в возрасте от 25 до 34 лет (48%), с высшим образованием (49%) и высоким достатком (60%), а также руководители любого уровня (62%).

— Низкая правовая грамотность приводит к тому, что человек не может распознать нарушение своих прав в жизненно важных ситуациях, например, связанных со здоровьем, жильем, работой, и обеспечить их защиту, — пояснила «Известиям» руководитель направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова. — В то же время граждане всё больше чувствуют личную ответственность за соблюдение и защиту собственных прав. Кроме того, у россиян появляется четкое понимание того, что будущие поколения должны разбираться в правовых вопросах и приобретать знания в юридической сфере.

Три четверти россиян (74%) считают, что каждый человек должен знать, как защитить свои права и куда обратиться в случае их нарушения, сказала «Известиям» руководитель юридического департамента «Амулекс» Надежда Макарова. И примерно столько же уверены, что необходимо как можно раньше обучать детей вопросам правовой грамотности.

Всероссийский опрос охватил 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах 52 регионов РФ.

Судебных дел, связанных с защитой прав в различных сферах, с каждым годом становится всё больше, заявил «Известиям» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Сафонов.

— Это говорит о росте доверия граждан к системе. Кроме того, людей стали больше информировать об их правах и возможных процедурах защиты, — сказал эксперт.

Сам себе юрист

Опрошенные «Известиями» юристы подчеркнули, что внесение множества поправок в законодательство позволяет мошенникам воспользоваться неграмотностью людей в юридической сфере. Также отсутствие знаний о законодательных изменениях приводит к тому, что граждане могут быть привлечены к ответственности, заранее не подозревая о рисках.

— Активная работа по правовому просвещению населения началась относительно недавно. Многие граждане самостоятельно пытаются отстоять свои права, но порой без квалифицированной юридической помощи это только усугубляет ситуацию. Мнение о том, что, изучив пару статей, они смогут сами восстановить справедливость, ошибочно, — сказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина.

Однако, по мнению эксперта, один раз столкнувшись с недобросовестными представителями юридической сферы, люди опасаются обращаться за правовой помощью. Поэтому при выборе специалиста необходимо изучить информацию о нем: образование, опыт работы и практики в аналогичных делах.

Надежда Макарова уверена, что понимание своих прав может изменить жизнь человека, стать инструментом для борьбы с несправедливостью.

— В 2018–2019 годах были приняты 962 закона, которые внесли определенные изменения в жизнь граждан. Но многие из них не освещались так широко, как, например, закон о повышении НДС до 20%, об изменении пенсионного возраста, ипотечных каникулах и оскорблении власти, — заявила «Известиям» Надежда Макарова.

Она добавила, что количество запросов в интернете по правовым вопросам и законопроектам в последнее время растет, что в целом отражает положительную динамику в стремлении людей к пониманию своих прав и ответственности за жизнь близких.