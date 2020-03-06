Без затяжек: продажу конфет с никотином хотят запретить уже весной

Запрет на продажу жвачек и конфет с никотином может вступить в силу уже этой весной. В ближайшее время должны быть одобрены во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма», рассказал «Известиям» автор документа сенатор Валерий Рязанский. Конфеты, леденцы, жевательные резинки содержат в десятки раз больше никотина, чем обычные сигареты, отметил он. Популярны они в первую очередь у подростков. Сейчас новый законопроект анализируют в государственно-правовом управлении президента. Важно защитить молодежь «от яда, который продается», сказал «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Жевать вредно

Уже в весеннюю сессию может быть принят законопроект, запрещающий продажу жевательных резинок и конфет с никотином, сказал «Известиям» Валерий Рязанский. Он рассчитывает, что документ одобрят во втором и третьем чтениях до конца марта. Законопроект направлен на согласование в государственно-правовое управление президента.

Ко второму чтению в документе появились поправки, предлагающие отнести к уже запрещенной в РФ некурительной продукции жевательные резинки, конфеты и другие изделия с никотином. Это позволит прекратить их оборот на территории РФ.

С 2015 года в стране запрещена оптовая и розничная торговля насваем и снюсом. Именно после этого популярность у молодежи получили леденцы, конфеты, мармелад и жевательные резинки с никотином. Сейчас они занимают до 2% табачного рынка, отметил Валерий Рязанский. По его мнению, такие изделия даже опаснее, чем сигареты, потому что содержат в десятки раз больше никотина.

Запрет на их продажу вступит в силу сразу после того, как закон, принятый Госдумой, Советом Федерации и подписанный президентом, будет опубликован, пояснил сенатор.

Он добавил, что новая норма не коснется лекарственных средств, которые используются для борьбы с зависимостью от табачных изделий.

В законопроекте, подготовленном ко второму чтению, появились также нормы, касающиеся электронных сигарет, вейпов, кальянов и устройств для нагревания табака, отметил Валерий Рязанский. Согласно документу, к 1 января 2022 года в России должен быть разработан и принят технический регламент для такой продукции — он обозначит требования к ее безопасности.Таким образом, с 2022 года на российский рынок смогут поступать только изделия, соответствующие техрегламенту. До этого срока ограничений оборота для существующих электронных сигарет вводиться не планируется. Но если на рынке появится инновационная продукция для курения — новые способы доставки табака и т.д. — ее в страну уже не пустят, подчеркнул Валерий Рязанский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что текст законопроекта анализируется.

— Главное — защитить молодежь от яда, который продается, — отметил он. — Это реальная проблема.

В конце 2019 года занимавший тогда пост председателя правительства Дмитрий Медведев поручил кабмину изучить международную практику в отношении жвачек, конфет и леденцов с никотином. Он допустил полный запрет таких изделий.

Справка «Известий» Законопроект о регулировании электронной продукции с никотином был внесен в Госдуму весной 2017 года группой сенаторов и депутатов во главе с Валерием Рязанским. Поправки планируется внести в КоАП и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…». Парламентарии уверены, что действующие ограничения и штрафы для классических табачных изделий стоит распространить и на электронные сигареты, вейпы, кальяны и устройства для нагревания табака. Это касается рекламы, открытой выкладки, продажи несовершеннолетним, курения в общественных местах и т.д. Правительство поддержало этот законопроект в июне 2019 года. В декабре документ был принят в первом чтении, дата второго — к которому он сильно видоизменился — еще не назначена.

Поддержать зависимость

Член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков сказал «Известиям», что сегодня техрегламенты действуют только в отношении табачной продукции. Но к товару, который не содержит табак, но включает в себя никотин, требований о безопасности не предъявляют. Такая продукция в принципе не должна выпускаться на рынок.

— Некурительные изделия с никотином приводят к массовым отравлениям детей, — напомнил эксперт.

Конфеты и жвачки с никотином популярны в первую очередь у несовершеннолетних: их употребление тяжело отследить взрослым, в отличие от курения, добавил он.

Любая продукция, содержащая никотин, предназначена исключительно для совершеннолетних и должна контролироваться государством, считает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. Для этого необходимо разработать и внедрить систему технического регулирования такой продукции, сказал он «Известиям».

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев сказал «Известиям», что компания поддерживает разумное регулирование электронной никотиносодержащей продукции. Хотя оно должно быть разным для традиционных сигарет, электронных и других изделий, считает он.

Что касается вейпов и электронных сигарет, в странах ЕС, Великобритании, США и Канаде менее жестко контролируют их употребление, чем это предлагается сделать у нас, отметил доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман. Это сделано для того, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на менее вредные современные устройства. В России же дополнительные ограничения для этой продукции приведут к обратному эффекту — потребители вернутся к обычным сигаретам, полагает эксперт.