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Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники

Наркологи предупреждают о возможности летальных исходов
Фото: Depositphotos
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Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники
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2019-12-20 20:10:20
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Из-за пробелов в законодательстве никотиновые изделия сейчас может купить даже несовершеннолетний. И яда в такой продукции может быть даже больше, чем в сигаретах. Наркологи опасаются, что вскоре отравления так называемыми бестабачными продуктами начнут приводить к летальным исходам. Несмотря на это, ограничено распространение такой продукции по-прежнему лишь в нескольких регионах страны. В ситуации разбирались «Известия».

Бестабачно, но не безвредно

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Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма запрещает продажу табачной продукции несовершеннолетним. Нарушителям грозит административный штраф до 150 тыс. рублей. Снюс (сосательный табак) и насвай в России вообще под запретом. Но рынок быстро отреагировал на ограничения — на прилавках появились изделия, которые продавцы называют бестабачными. Это могут быть смеси, леденцы и даже мармелад. В составе действительно нет табака, но зато есть никотин и чаще всего различные ароматизаторы. Формально эти никотиносодержащие препараты не являются снюсом, но в народе их по-прежнему называют именно так.

По мнению специалистов, эта продукция рассчитана на молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Вреда она наносит не меньше, чем обычные табачные изделия.

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Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники
Фото: Depositphotos
Законопроект о запрете всех видов жевательного табака внесли в Госдуму

— В связи с высоким содержанием никотина быстро формируется зависимость. Весьма вероятны воспалительные процессы полости рта, желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей. Возможны токсические реакции с расстройством сознания и угнетением жизненно важных центров, — рассказывает «Известиям» заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Олег Кутушев. — Потребители, сформировав никотиновую зависимость и повзрослев, пополнят ряды обычных курильщиков.

О том же говорит и главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.

Автор цитаты

«У нас уже были случаи отравления, но, слава богу, не смертельные. Хорошо, что у организма есть защитная система: слизистая рта раздражается, «подушечку» выплевывают. Если бы такой защитной реакции не было — поверьте, мы бы наблюдали куда больше отравлений, потому что концентрация никотина запредельная»

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Низкая цена и свободный доступ сделали отраву популярной среди подростков.

— Я надеюсь, что никотиносодержащую продукцию запретят на федеральном уровне или хотя бы приравняют к табачным изделиям. Потому что пока реклама активно распространяет миф, что это помогает бросить курить, в залах ожидания аэропортов их вообще предлагают бесплатно, якобы чтобы пережить никотиновую абстиненцию. Всё это неправда, но маркетологи работают активно и агрессивно, — уверен Поддубный.

К такому же выводу пришли и представители общественной организации «Сильная Россия». На этой неделе они написали обращение к владельцам и руководителям торговых сетей, магазинов и точек по продаже снюсов, призвав их добровольно отказаться от продажи такого рода веществ (текст обращения есть в распоряжении «Известий»).

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Школьники на перемене
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Автор цитаты

«Пока нет официального запрета, просим вас добровольно убрать снюсы с прилавков. Их покупают и употребляют школьники, студенты, губя здоровье. А все, кто торгует снюсами, сознательно или нет — становятся в один ряд с наркоторговцами»

С тем, что ситуация становится опасной, согласны многие наблюдатели. Султан Хамзаев, член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия», считает, что проблему пора решать на государственном уровне.

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В то, что продавцы сами откажутся от такого прибыльного бизнеса, Хамзаев не верит: «У предпринимателей четкое правило — бизнес, ничего личного. Здесь письма с просьбой «не шалите» не работают. Должна быть защита государством здоровья детей».

Примером для подражания Хамзаев считает Башкирию, где, по его словам, губернатор дал сутки на то, чтобы убрать товар с прилавков, пока законодатели решают эту проблему. Однако пока на ограничение распространения никотиносодержащей продукции пошли власти только нескольких регионов.

Законопроект с запретом торговли в России любыми сосательными и жевательными никотиновыми смесями был внесен в Госдуму еще в ноябре этого года, однако пока дальше дело так и не сдвинулось.

Курят, пьют, но не употребляют

«Известия» пообщались с учеником одной из школ подмосковного Обнинска, где с нетабачной зависимостью детей столкнулись преподаватели многих учебных заведений.

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Дверь в школе с табличкой о запрете курения
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder

У нас снюс стал популярен где-то с октября. Я думал, такая история только в нашей школе, а оказалось — по всем школам Обнинска. Употребляют его обычно пятые-восьмые классы. Учителя пытались прекратить это, завучи вызывали полицию, смотрели туалеты, раздевалки, пытались поймать, даже созывали Совет старшеклассников, чтобы сами ученики помогли решить проблему, — рассказывает школьник, пожелавший не раскрывать свое имя. — Учителя боятся за началку, которая всё повторяет за старшими, поэтому предложили нам устроить патрули, которые бы обходили всю школу: раздевалки, туалеты, пустые классы. Тех, кого нашли, велели отвести к завучу или хотя бы провести с ними беседу самостоятельно.

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Инициатива провалилась, заниматься патрулированием ученики не согласились. Многочисленные лекции о вреде снюса для здоровья тоже успеха не принесли.

Тогда администрация пошла на более радикальные меры.

— Учителя пригрозили, что если ситуация хоть немного не уладится через две недели, то отменят новогоднюю дискотеку, — делится ученик с «Известиями». — Мы пришли на урок, всем рассказали о том, что было на Совете. Я специально говорил громко, чтобы услышали те, кто употребляет, потому что они больше всех и хотели дискотеку. Вроде как перестали, по крайней мере, никто больше не замечал. Они курят, пьют, но снюс не употребляют.

Комплексные меры

На то, что пристрастия подростков к опасным веществам носят системный характер, обращает внимание и Антон Поддубный:

Автор цитаты

«Называть ситуацию «эпидемией снюса» — популизм. Одно время мы наблюдали повальное увлечение вейпами, сейчас — никотиновые смеси. Потом появится что-то еще. Наша задача — быть готовыми. Поэтому мы должны пропагандировать позитивные вещи»

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Магазин по продаже сигарет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева также видит необходимость в активной пропаганде здорового образа жизни. По мнению эксперта, пока такая работа в школах проводится лишь формально.

— Если беседы о страшном влиянии наркотиков на организм еще приносят какие-то результаты, то разговоры о вреде употребления никотиносодержащей продукции малоэффективны. Подростки не осознают, что даже «баловство снюсом», как они это называют, может привести к никотиновой зависимости, от которой крайне сложно избавиться, — уверена Истягина-Елисеева. — Я считаю необходимым не только рассказывать школьникам о вреде табака, но и демонстрировать обратную сторону медали — показывать примеры сильных, физически развитых и морально устойчивых людей. Подобные примеры из отечественной истории оказывают на подростков более сильное влияние, нежели порицание пагубных привычек.

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