Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники

Из-за пробелов в законодательстве никотиновые изделия сейчас может купить даже несовершеннолетний. И яда в такой продукции может быть даже больше, чем в сигаретах. Наркологи опасаются, что вскоре отравления так называемыми бестабачными продуктами начнут приводить к летальным исходам. Несмотря на это, ограничено распространение такой продукции по-прежнему лишь в нескольких регионах страны. В ситуации разбирались «Известия».

Бестабачно, но не безвредно

Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма запрещает продажу табачной продукции несовершеннолетним. Нарушителям грозит административный штраф до 150 тыс. рублей. Снюс (сосательный табак) и насвай в России вообще под запретом. Но рынок быстро отреагировал на ограничения — на прилавках появились изделия, которые продавцы называют бестабачными. Это могут быть смеси, леденцы и даже мармелад. В составе действительно нет табака, но зато есть никотин и чаще всего различные ароматизаторы. Формально эти никотиносодержащие препараты не являются снюсом, но в народе их по-прежнему называют именно так.

По мнению специалистов, эта продукция рассчитана на молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Вреда она наносит не меньше, чем обычные табачные изделия.

снюс Фото: Depositphotos

— В связи с высоким содержанием никотина быстро формируется зависимость. Весьма вероятны воспалительные процессы полости рта, желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей. Возможны токсические реакции с расстройством сознания и угнетением жизненно важных центров , — рассказывает «Известиям» заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Олег Кутушев. — Потребители, сформировав никотиновую зависимость и повзрослев, пополнят ряды обычных курильщиков.

О том же говорит и главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.

Автор цитаты «У нас уже были случаи отравления, но, слава богу, не смертельные. Хорошо, что у организма есть защитная система: слизистая рта раздражается, «подушечку» выплевывают. Если бы такой защитной реакции не было — поверьте, мы бы наблюдали куда больше отравлений, потому что концентрация никотина запредельная»

Низкая цена и свободный доступ сделали отраву популярной среди подростков.

— Я надеюсь, что никотиносодержащую продукцию запретят на федеральном уровне или хотя бы приравняют к табачным изделиям. Потому что пока реклама активно распространяет миф, что это помогает бросить курить, в залах ожидания аэропортов их вообще предлагают бесплатно, якобы чтобы пережить никотиновую абстиненцию. Всё это неправда, но маркетологи работают активно и агрессивно , — уверен Поддубный.

К такому же выводу пришли и представители общественной организации «Сильная Россия». На этой неделе они написали обращение к владельцам и руководителям торговых сетей, магазинов и точек по продаже снюсов, призвав их добровольно отказаться от продажи такого рода веществ (текст обращения есть в распоряжении «Известий»).

Снюс_2 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Автор цитаты «Пока нет официального запрета, просим вас добровольно убрать снюсы с прилавков. Их покупают и употребляют школьники, студенты, губя здоровье. А все, кто торгует снюсами, сознательно или нет — становятся в один ряд с наркоторговцами»

С тем, что ситуация становится опасной, согласны многие наблюдатели. Султан Хамзаев, член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия», считает, что проблему пора решать на государственном уровне.

В то, что продавцы сами откажутся от такого прибыльного бизнеса, Хамзаев не верит: «У предпринимателей четкое правило — бизнес, ничего личного. Здесь письма с просьбой «не шалите» не работают. Должна быть защита государством здоровья детей».

Примером для подражания Хамзаев считает Башкирию, где, по его словам, губернатор дал сутки на то, чтобы убрать товар с прилавков, пока законодатели решают эту проблему. Однако пока на ограничение распространения никотиносодержащей продукции пошли власти только нескольких регионов.

Законопроект с запретом торговли в России любыми сосательными и жевательными никотиновыми смесями был внесен в Госдуму еще в ноябре этого года, однако пока дальше дело так и не сдвинулось.

Курят, пьют, но не употребляют

«Известия» пообщались с учеником одной из школ подмосковного Обнинска, где с нетабачной зависимостью детей столкнулись преподаватели многих учебных заведений.

— У нас снюс стал популярен где-то с октября. Я думал, такая история только в нашей школе, а оказалось — по всем школам Обнинска. Употребляют его обычно пятые-восьмые классы. Учителя пытались прекратить это, завучи вызывали полицию, смотрели туалеты, раздевалки, пытались поймать, даже созывали Совет старшеклассников, чтобы сами ученики помогли решить проблему, — рассказывает школьник, пожелавший не раскрывать свое имя. — Учителя боятся за началку, которая всё повторяет за старшими, поэтому предложили нам устроить патрули, которые бы обходили всю школу: раздевалки, туалеты, пустые классы. Тех, кого нашли, велели отвести к завучу или хотя бы провести с ними беседу самостоятельно .

Инициатива провалилась, заниматься патрулированием ученики не согласились. Многочисленные лекции о вреде снюса для здоровья тоже успеха не принесли.

Тогда администрация пошла на более радикальные меры.

— Учителя пригрозили, что если ситуация хоть немного не уладится через две недели, то отменят новогоднюю дискотеку , — делится ученик с «Известиями». — Мы пришли на урок, всем рассказали о том, что было на Совете. Я специально говорил громко, чтобы услышали те, кто употребляет, потому что они больше всех и хотели дискотеку. Вроде как перестали, по крайней мере, никто больше не замечал. Они курят, пьют, но снюс не употребляют .

Комплексные меры

На то, что пристрастия подростков к опасным веществам носят системный характер, обращает внимание и Антон Поддубный:

Автор цитаты «Называть ситуацию «эпидемией снюса» — популизм. Одно время мы наблюдали повальное увлечение вейпами, сейчас — никотиновые смеси. Потом появится что-то еще. Наша задача — быть готовыми. Поэтому мы должны пропагандировать позитивные вещи»

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева также видит необходимость в активной пропаганде здорового образа жизни. По мнению эксперта, пока такая работа в школах проводится лишь формально.