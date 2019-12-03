В МВД предложили сажать в тюрьму за продажу снюса, снаффа и насвая

В МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая (виды некурительного табака. — Ред). С данной инициативой выступил начальник Управления наркоконтроля ведомства Роберт Адамян.

Он отметил, что уголовная ответственность за продажу этих веществ должна быть аналогичной сбыту других наркотиков — от шести лет.

«Снюс, снафф, насвай — это одна категория веществ, которые надо запретить на законодательном уровне. Мы надеемся, что это будет криминализировано, и выступаем инициативно за введение уголовной ответственности за сбыт снюса, снаффа и насвая», — цитирует Адамяна ТАСС во вторник, 3 декабря.

По его словам, те, кто торгуют указанными видами наркотиков, являются потенциальными сбытчиками более тяжелых веществ.

В ноябре в МВД сообщили, что подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в ведомстве с 10 января 2020 года. Будет ли увеличен штат в связи с их созданием — неизвестно. В ведомстве также рассчитывают на ужесточение наказания за пропаганду веществ в Сети, ведь именно распространение информации влияет на «криминализацию сознания населения».