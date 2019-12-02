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Россиянина осудили в Белоруссии на 17 лет за ввоз 290 кг гашиша

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Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси
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Суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приговорил россиянина к 17 годам колонии усиленного режима за провоз через границу страны 290 кг гашиша, передает «РИА Новости».

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Приговор может быть обжалован в течение 10 дней и еще не вступил в силу.

По данным следствия, мужчину задержали во время пересечения белорусско-литовской границы в пункте пропуска «Котловка». Во время осмотра таможенники нашли в автомобиле тайник с 290 кг гашиша, который предназначался для продажи на территории России.

46-летнему мужчине было предъявлено обвинение в совершении незаконных действий с целью сбыта, приобретения, хранения и перевозки наркотиков в крупном размере. Также ему предъявлено обвинение в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

19 ноября стало известно о ликвидации в Подмосковье нарколаборатории, которую назвали крупнейшей в регионе. Она находилась на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе.

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