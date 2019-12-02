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Юрист рассказал о последствиях признания в употреблении наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Употребление наркотиков не преследуется законом, по крайней мере, уголовно, рассказал «Известиям» юрист, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

Ранее 2 декабря СМИ сообщили о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что попробовал в детстве наркотик.

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«Возбудить дело в отношении лица, которое созналось, что в детстве пробовало наркотики, невозможно по закону... однако это даст возможность связать информацию с какими-то другими данными, что в итоге может привести к началу расследования или возбуждению дела в отношении заявившего лица», — сказал юрист.

Просто употреблять наркотики, не приобретая и не храня их, практически невозможно, поэтому потребление наркотиков часто связано со статьями о хранении, распространении, склонении к употреблению, добавил эксперт.

Если гражданин сообщает, что продолжает употреблять наркотики — это, скорее всего, будет иметь неприятные последствия, заявил Брисов.

«Именно по этой причине звезды кино и эстрады во всех странах мира стараются очень осторожно заявлять о своих отношениях с запрещенными наркотическими средствами. Такие заявления делают, убедившись, что никакое дело не может быть начато по основанию точного прекращения исковой давности. Исковая давность может составлять от 7 до 18 лет в разных странах по разным составам», — заключил юрист.

Исковая давность по ст. 228 УК России о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков составляет 10 лет.

В декабре 2018 года одно из российских интернет-изданий опубликовало статью «Героин — собственность модели», которая вызвала широкий общественный резонанс. В ней москвичка Анна Глазова призналась в том, что 10 лет употребляет наркотики и не скрывает этого. В конце января полицейские задержали Глазову и обнаружили при обыске у нее банку с героином.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. В июле суд Москвы отпустил москвичку из СИЗО под подписку о невыезде.

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