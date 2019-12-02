Жириновский признался, что пробовал наркотики

На заседании Госдумы «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете» лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал их. Об этом сообщает «Газета.ру» в понедельник, 2 декабря.

По словам Жириновского, это произошло в детстве. Запрещенные вещества ему предложили старшие товарищи, а он согласился, поскольку даже не знал, что это.

«Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится? Такого допускать нельзя», — заключил руководитель ЛДПР.

В связи с этим Жириновский предложил высылать наркодилеров в отдаленные регионы страны.

1 декабря сообщалось, что депутаты Госдумы выступили за ужесточение наказания за распространение наркотиков через интернет — до 25 лет лишения свободы. Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову.

В ноябре в МВД сообщили, что подразделения по борьбе с наркотиками в интернете появятся в ведомстве с 10 января 2020 года. Будет ли увеличен штат в связи с их созданием — неизвестно. В МВД также рассчитывают на ужесточение наказания за пропаганду веществ в Сети, ведь именно распространение информации влияет на «криминализацию сознания населения».