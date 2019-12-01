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Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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Фото: Depositphotos
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Список сильнодействующих препаратов, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность, расширили в РФ с 1 декабря.

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Срок уплаты налогов, новые тарифы на электроэнергию, санкции для недобросовестных пользователей водными объектами и другие изменения

Изменения внесены в постановление правительства «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под статью 234 и другие статьи Уголовного кодекса РФ», пишет «РИА Новости».

К списку добавились такие лекарства, как прегабалин (противосудорожный препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка).

Как отмечают СМИ, все три пользуются спросом у наркозависимых людей.

27 ноября сообщалось, что правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств и ввело новый порядок их ввода в гражданский оборот. Теперь производители должны будут предоставлять сведения в Росздравнадзор.

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