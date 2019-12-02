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70-летнюю пенсионерку приговорили к семи годам колонии за торговлю героином

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Челябинский областной суд в понедельник, 2 декабря, признал 70-летнюю женщину виновной в продаже 1,1 кг героина и приговорил ее к 7 годам колонии общего режима. Приговор в отношении троих соучастников уже вступил в законную силу в июне.

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В августе Александра Чистякова и ее соучастники продали наркотическое средство с героином в составе оперативнику, выступившему в роли покупателя, передает «РИА Новости».

В феврале 2019 года коллегия присяжных признала всех четверых фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. После этого Чистякова скрылась от суда и найти ее удалось только восемь месяцев спустя в Нижнем Новгороде, уточняется Znak.com.

Чистякова признала вину и активно содействовала расследованию. При назначении наказания суд учел эти обстоятельства, а также возраст обвиняемой, состояние здоровья и семейные обстоятельства (женщина является опекуном малолетнего внука).

В ноябре 79-летнюю жительницу Кемеровской области приговорили к пяти годам колонии за наркоторгловлю. Женщина признала вину и сообщила, что сбывала героин, оставшийся дома после смерти сына, страдавшего наркозависимостью.

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