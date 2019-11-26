В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили на пять лет за продажу героина

Заводский районный суд Кемерово приговорил к 5 годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку, которая занялась сбытом наркотиков после смерти сына-наркомана, сообщает 26 ноября ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.

Женщина была задержана весной при попытке сбыта героина. В ходе обыска у нее дома были обнаружены подготовленные к продаже свертки с наркотиком.

По данным следствия, после смерти сына, страдавшего от наркотической зависимости, пенсионерка полгода сбывала оставшийся в доме героин.

«Следователи транспортной полиции собрали доказательства покушения на сбыт пенсионеркой 8 г героина, в ходе обыска дома подозреваемой сыщики изъяли 17 подготовленных к продаже свертков», — говорится в сообщении полиции.

Суд признал женщину виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Пенсионерка вину признала. С учетом возраста и состояния здоровья женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Таким образом, наказание пенсионерки назначено ниже низшего предела, установленного статьей Уголовного кодекса РФ за данное преступление.

19 ноября сообщалось, что лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали транспортные полицейские в Хабаровском крае.