В Сингапуре впервые разрешили использовать марихуану в лечебных целях

Лекарственный препарат, созданный на основе марихуаны, впервые будет применен в Сингапуре для лечения эпилепсии, сообщает издание The Straits Times.

Уточняется, что лечение понадобилось молодой жительнице страны, чей организм оказался невосприимчивым к другим препаратам.

Врач пациентки направил запрос в минздрав Сингапура с просьбой разрешить ввоз в страну необходимого лекарства, передает газета со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Предположительно, речь идет об американском препарате «Эпидиолекс», который содержит высокоочищенную марихуану и предназначен для лечения тяжелых форм детской эпилепсии.

В 2013 году Уругвай стал первой страной в мире, которая полностью легализовала марихуану.

19 ноября главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что российские ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде психозов.