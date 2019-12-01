Прямой эфир

В Сингапуре впервые разрешили использовать марихуану в лечебных целях

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лекарственный препарат, созданный на основе марихуаны, впервые будет применен в Сингапуре для лечения эпилепсии, сообщает издание The Straits Times.

Уточняется, что лечение понадобилось молодой жительнице страны, чей организм оказался невосприимчивым к другим препаратам.

Врач пациентки направил запрос в минздрав Сингапура с просьбой разрешить ввоз в страну необходимого лекарства, передает газета со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Предположительно, речь идет об американском препарате «Эпидиолекс», который содержит высокоочищенную марихуану и предназначен для лечения тяжелых форм детской эпилепсии.

В 2013 году Уругвай стал первой страной в мире, которая полностью легализовала марихуану.

19 ноября главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что российские ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде психозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые опровергли миф о медицинской пользе каннабиса
В Киеве начался марш за легализацию медицинского каннабиса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019