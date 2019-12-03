Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев

Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во вторник, 3 декабря.

По ее словам, роли каждого члена преступной группировки были четко распределены. В нее входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, отвечающий за подбор персонала.

Наркотики производили в лабораториях, организованных в Московской области. Далее операторы принимали заказы через мессенджеры, а кладовщики прятали их в тайники в Подмосковье. Курьеры забирали товар и доставляли в российские регионы. Выручку между участниками распределял бухгалтер.

Аресты прошли в Нижнем Новгороде, Москве, Челябинской, Рязанской и Московской областях.

«В общей сложности из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 кг запрещенных веществ», — рассказала Волк.

Сейчас все фигуранты дела находятся в СИЗО. Расследование продолжается.

Накануне Челябинский областной суд признал 70-летнюю женщину виновной в продаже героина и приговорил ее к 7 годам колонии общего режима.