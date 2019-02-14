Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай

Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных . Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к следствию. Сейчас в филиале №1 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Красногорске проходят лечение 33 воспитанника УГСВУ . По словам их родственников, уже на этой неделе почти половина курсантов будет выписана. Остальных ребят ждут операции: паразиты обнаружены не только в легких, но и в других органах подростков, в том числе — в головном мозге . Кроме того, со дня на день из Ульяновска будет доставлена еще одна группа суворовцев с таким же диагнозом.

Впервые в практике

Все 33 курсанта сейчас находятся в отделении педиатрии. Госпиталь в Красногорске охраняется военной полицией, однако родителей к пациентам пускают беспрепятственно.

Воспитанники Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (УГСВУ), у которых не была обнаружена эхинококковая киста либо не подтвердился диагноз, в ближайшее время отправятся назад. Как рассказала «Известиям» мама одного из курсантов Ирина А., некоторых зараженных будут лечить консервативно, а остальных ребят (в том числе и сына Ирины), скорее всего, ждут операции. Удалять кисты будут в других медучреждениях — в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского или в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко .

Исходя из практики, легче всего проходит удаление кисты из легких. Однако, как рассказал источник «Известий» в медицинских кругах, очаги заражения были найдены и в других органах подростков — в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезенке.

суворовцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Ламзин

— Часто в легком кисту можно «вылущить» отдельно. Это самая простая операция, — пояснил собеседник «Известий».

Понять, требуется ли пациенту операция, можно по анализам крови.

— При заражении эхинококком организм вырабатывает антитела, уровень которых и определяется анализом. Как правило, хирурги оперируют кисты с уже мертвым паразитом, — рассказал эксперт.

По его данным, в четверг в красногорском госпитале ожидают прибытия очередной партии курсантов . Как рассказала «Известиям» Ирина А., «мальчики (всем пациентам от 15 до 18 лет. — «Известия») чувствуют себя нормально, особо не переживают, а вот родители напуганы». На вопрос, мог ли быть источником заражения насвай, она ответить не смогла. Врачи же не отрицают этой версии.

— Если в состав насвая входит помет, то от него вполне могло произойти заражение , — сказал собеседник «Известий» в медицинских кругах. — Но когда начали говорить про каких-то собак… Знаете, эта версия не выдерживает никакой критики. А вообще установить источник заражения крайне сложно — любые животные могут быть передаточным звеном. Паразитирует эхинококк и в человеке. Сейчас думают, что источником может быть трава или немытые фрукты и овощи. Но это сомнительно. Когда это произошло, кто-то знает? Это ведь случилось не один-два месяца назад, а раньше.

Как сообщил источник «Известий» в одной из столичных клиник, в красногорском госпитале уже побывали и гражданские врачи — в том числе, паразитологи. Они участвовали в консилиумах, которые проходили все прошедшие выходные.

— Поверьте, такого никто из присутствовавших врачей еще в своей практике не видел , — отметил собеседник.

За год до ЧП

«Известиям» удалось узнать еще о нескольких курсантах, которые проверяются с подозрением на эхинококкоз . Они закончили училище в прошлом году и сейчас находятся в инфекционном отделении санкт-петербургского 442-го военного клинического госпиталя Минобороны. Все они выпускники ульяновского суворовского училища и сейчас обучаются в Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург), Вольском высшем военном училище тыла и Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко. У всех найдены кисты в печени.

Один из них — Дмитрий Шульга из Белгорода. В прошлом ноябре, когда Дмитрий проходил медкомиссию перед призывом в армию, у него было выявлено затемнение в правом легком, а потом — четыре кисты в печени. В итоге суворовец оказался в онкологическом центре, где был обследован еще раз. Подтвердился эхинококкоз.

Отец курсанта Андрей Шульга исключает возможность, что его сын принимал насвай.

— В этом училище учатся лучшие из лучших, это точно не детдом. Скорее всего, заражение прошло через продукты или через воду, — уверен он.

При этом, как сообщил Андрей Шульга, количество зараженных выпускников растет и многие родители находятся в состоянии паники .

суворовцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Ламзин

— У одного суворовца нашли очаг в голове, его ждет трепанация черепа. Ребенок — фактически инвалид , — рассказал он «Известиям». — Родителям ничего не говорят, отделываются фразой «ведется следствие». Минобороны предлагает подписать на выбор две бумаги — одну, что суворовцы пройдут химиотерапию, другую — что родители полностью берут на себя ответственность за лечение своего ребенка.

По словам Андрея Шульги, военным учебным заведениям уже отдана внутренняя команда проверить всех выпускников УГСВУ. Об этом ему сообщили бывшие сослуживцы из Рязанского военного училища.

Эти слова подтверждает и источник «Известий» в УГСВУ. По его данным, в военные учебные заведения страны поступили директивы с требованием проверить состояние здоровья личного состава обучающихся и сотрудников . По словам собеседника из другого училища, в документе приводится пример с ЧП в Ульяновске и версия заражения паразитами от собак является единственной. О предположении, касающемся передачи эхинококка через насвай, собеседник «Известий» в УГСВУ высказался скептически — «такая версия не обсуждалась, зафиксированных случаев употребления насвая среди подростков не было».

Однако источники, близкие к следствию, сообщили «Известиям», что версия заражения через насвай пока является одной из приоритетных .

Дешевый кайф

Возможность достать маленькие гранулы, расфасованные по пакетикам, есть практически на любом рынке по всей России — ведь насвай не относится к запрещенным психоактивным веществам . Его цена колеблется от 25 до 150 рублей за пакетик.

Родиной смеси являются Казахстан и страны Средней Азии — Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан. Для изготовления насвая используют куриный помет или верблюжьи экскременты , которые перемешиваются с табачной пылью или высушенными листьями растения нас, а также другими ингредиентами. При этом экскременты термически не обрабатываются, а это прямой путь для попадания эхинококков в организм человека.

Тем не менее гипотезу о возможности заражения курсантов эхинококкозом из-за употребления смесей, привезенных из стран Азии, заведующая лабораторией молекулярной биологии возбудителей паразитозов Всероссийского научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной паразитологии животных и растений им. К.И. Скрябина Ирина Одоевская считает нереалистичной.

суворовцы Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— В принципе, от куриного помета заразиться данным заболеванием невозможно. В крайнем случае, можно предположить, что куры имели возможность расклевать собачьи фекалии, — пояснила она. — Но тогда нужно предположить, что яйца эхинококков с онкосферами прошли через желудочно-кишечный тракт кур и не переварились, вышли «транзитом». А это маловероятно. Скорее всего, экскременты кур и верблюдов просто были перемешаны с собачьими. Яйца эхинококков имеют плотную оболочку и очень живучи в разных условиях внешней среды . Они могут много лет находиться на земле, на пастбищах, сохраняя свою жизнеспособность. Есть научные данные, что можно просто идти по дороге, вдохнуть пыль, содержащую мельчайшие яйца данного гельминта и таким образом заразиться эхинококкозом .

По ее словам, эхинококкоз нередко проникает в Россию из республик Средней Азии, Закавказья и иных стран , где это заболевание распространено более широко.

Паразитарная карта

Вероятность такого сценария повышается, если источник насвая — горные районы Средней Азии, где развито пастбищное животноводство, уточнил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Он считает, что версия заражения через насвай вполне вероятна — куры могут содержаться вместе с собаками, поэтому перемешивание их фекалий вполне возможно. В этом случае эхинококкам легко попасть в организм человека через насвай, отметил эксперт.

Однако для того, чтобы подтвердить эту версию, по мнению Александра Лукашева, необходимо либо получить подробные эпидемиологические данные, либо провести анализ содержимого хотя бы 100 разных партий насвая.

— Кроме того, можно было бы исследовать генотип эхинококка, — считает он. — К сожалению, у нас в стране практически отсутствуют базовые данные о распространенности различных генотипов, но теоретически можно отличить эхинококк из разных регионов по молекулярному анализу.

Но если есть время, желание и средства, можно сделать «паразитарную карту», чтобы потом различать эхинококк из разных регионов, подчеркнул ученый.