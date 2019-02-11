Чужие против хищника: чем именно опасны эхинококки

Курсанты Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, где произошла вспышка эхинококкоза, останутся под наблюдением, даже если заболевания у них не выявлено. Этот недуг развивается очень долго, иногда десятилетиями, поэтому сказать точно, кто сейчас болен, не представляется возможным. Воспитанники УГСВУ, которым уже был поставлен диагноз, доставлены для лечения в Москву. В Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского они пройдут курсы химиотерапии и при необходимости будут прооперированы. О том, чем обыкновенный ленточный червяк так опасен для человека и почему современная медицина до сих пор не нашла эффективного способа выведения этих гельминтов, «Известиям» рассказали ведущие эксперты России.

«Мина» для организма

Паразит, провоцирующий эхинококкоз, может внедриться в любой орган человеческого организма, но чаще всего от этого страдает головной мозг, легкие и печень. С момента, когда человек узнает, что носит в себе эхинококковую кисту (подобие околоплодного мешка, внутри которого вызревают головки гельминтов), его жизнь кардинально меняется.

Echinococcus2 Обезвредить кисту можно при помощи операции, однако риск повторного заражения содержимым слишком велик Фото: Depositphotos/zlikovec

Во-первых, киста может в любой момент порваться от прыжка или от удара, и тогда гельминты заражают все ткани организма, что часто приводит к смертельному исходу. Во-вторых, в процессе роста кисты возможно развитие гнойного абсцесса, с резким повышением температуры, ознобом и прочими признаками острого воспаления. Фактически человек носит в себе «мину замедленного действия», которая, впрочем, может не «взорваться» за всю жизнь. В медицинской литературе описан случай, когда обнаруженная киста просуществовала в организме человека 75 лет, ничем себя особенно не проявляя.

Обезвредить кисту можно только при помощи операции, однако зараженному эхинококкозом иногда лучше просто сдерживать рост капсулы с помощью химиотерапии. Ведь во время операции может произойти подтекание содержимого кисты во внутренние ткани, что делает такой метод лечения бессмысленным, так как в итоге возникает рецидив.

Сложности сопровождают и пункционное лечение. С одной стороны, этот метод малотравматичен — игла вводится в кисту, с помощью нее впрыскивается «яд» для эхинококков. С другой — существует опасность заражения при выходе из кисты, ведь иглу довольно сложно вытащить, не заразив оставшимися в живых гельминтами окружающие ткани.

Поэтому в настоящее время с эхинококкозом борются методами, идентичными противораковой терапии. Гельминтов, как и злокачественную опухоль, перед вмешательством «травят» химиотерапией, затем проводят операцию, а потом еще раз курс химии, чтобы «добить» остатки паразитов.

Echinococcus3 С эхинококкозом борются методами, идентичными противораковой терапии Фото: Depositphotos/racorn

Правда, токсичность химиотерапии, по словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александра Лукашева, в этом случае значительно ниже, чем в случае борьбы с онкологическим заболеванием.

— Это химиотерапия от этого класса паразитов, то есть противогельминтное средство, — подчеркнул он. — Переносимость ее значительно лучше, чем противораковой, но в любом случае она должна проводиться под наблюдением врача. И главное, можно добиться полного излечения только с помощью химии, без операции.

Черви — вершина эволюции

Как же получилось, что человечество, сумевшее достичь такого уровня в медицинских технологиях, до сих пор не нашло эффективного способа вывести из организма обыкновенных гельминтов? Специалисты утверждают: ленточные черви, к которым относится эхинококк, стоят на вершине эволюции, демонстрируя высочайший уровень приспособляемости к изменяющимся условиям жизни.

Echinococcus4 Изображение строения эхинококка из учебника зоологии Амстердамского университета Фото: Special Collections of the University of Amsterdam

— Все ленточные черви невероятно умные, — отмечает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Темерева. — У них довольно крупный мозг с двумя полушариями, много разных типов нейронов: моторные, чувствительные, сенсорные. Вместо кожи у них тегумент — покров, который лишен пор и даже клеток, между которыми могут проникнуть какие-то «вражеские агенты» хозяина. Это единая оболочка типа носка, все клетки которой слиты в одно целое.

Жизненный цикл ленточного червя разделен на две стадии, которые он проживает в разных животных: промежуточном и окончательном хозяине. Цикл закольцован. Половозрелый червяк (лента), паразитирующий на плотоядных животных, живет в кишечнике собак, лисиц, волков, росомах, медведей. Этот гельминт в огромном количестве производит яйца — примерно 100 тыс. каждый день.

Вместе с экскрементами яйца попадают на траву, распределяются по земле. Оттуда они могут переместиться в организм промежуточного хозяина. Обычно им становится травоядное животное: корова, свинья, овца, лось. В редких случаях — человек. В организме этих животных и возникает киста.

В дикой природе травоядное животное становится добычей, и таким образом круг замыкается. В кишечнике плотоядного животного головка червя развивается в половозрелую размножающуюся особь.

Странный случай

Человек для эхинококка является, по сути, тупиковой ветвью развития, так как люди практически не могут стать добычей плотоядного животного. Киста наполняется всё большим количеством головок гельминтов, вырастая в размерах. Она годами может существовать в печени, легких, головном мозге — именно эти органы с мягкими тканями выбирают черви.

Echinococcus1 Микроскопический препарат финны эхинококка Echinococcus granulosus в мясе барана Фото: commons.wikimedia.org

— Кисты могут достигать гигантских размеров. Известен случай, когда из печени коровы была извлечена финна весом 60 кг, — говорит Елена Темерева. — На терминальных стадиях развития финна начинает вести себя как раковая опухоль, то есть метастазировать. Она отделяет от себя мелкие финны, которые могут разноситься в другие ткани и органы.

Что касается человека, в медицинской литературе описан случай извлечения финны диаметром 50 см. И всё же попадание червей в человеческий организм — редкость. Друг от друга люди заразиться эхинококкозом не могут, болеют им чаще в регионах, где развито пастбищное животноводство.

— Для нашей страны это Северный Кавказ, — сообщил «Известиям» Александр Лукашев. — Конечно, болезнь встречается во всех регионах России, но частота невысока. Эхинококкоза много в Турции и Пакистане, где развито овцеводство.

Поэтому случай заражения эхинококкозом 26 курсантов Ульяновского гвардейского суворовского военного училища в регионе, где он нехарактерен, кажется эпидемиологам очень странным. Эту мысль в беседе с «Известиями» подтвердил и главный инфекционист ФМБА России, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

Echinococcus5 Случай заражения эхинококкозом 26 курсантов кажется эпидемиологам очень странным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мне кажется, нам не рассказывают всей правды, — отметил он. — Просто так подобные вспышки эхинококкоза не возникают. Теоретически это можно себе представить, но практически такого никогда не случалось. Если бы причина действительно была в том, что дети просто поели немытую клубнику, у нас половина страны была бы больна эхинококкозом.

Сейчас дети доставлены в одно из лучших медицинских учреждений страны — Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского. Там им будет уделено всё необходимое внимание. К сожалению, по словам специалистов, мальчики, у которых обнаружены кисты в легких, практически на 100% имеют их и в печени. Однако сохраняется вероятность, что в большем количестве случаев операций можно будет избежать.