Нездоровое питание: треть россиян критикуют еду в школах и больницах

Россиян устраивает размер порций в школьных столовых и больницах, но им не нравятся внешний вид блюд и скудный выбор. В целом каждый третий (31%) недоволен качеством питания в таких заведениях. К такому выводу пришли эксперты «Общероссийского народного фронта» по результатам проведенного опроса (есть в распоряжении «Известий»). ОНФ направил в правительство доклад, в котором сообщается о проблемах общепита — в столовых отсутствует стандартизированное меню, устарели нормы СанПиН и нет возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний.

Эксперты ОНФ в октябре и ноябре провели опрос во всех регионах страны, чтобы понять, устраивает ли россиян еда в столовых, расположенных в больницах, школах и других социальных учреждениях. Участие в исследовании приняли более 46 тыс. человек.

Выяснилось, что качество питания в таких заведениях не устраивает 31% опрошенных. Однако по сравнению с 2017 годом ситуация улучшилась. Россиянам стали больше нравиться вкус еды (в прошлом году его положительно оценили 41%, а в этом — 64%) и размер порций (78% вместо 64%).

Кроме того, респонденты отмечают, что в столовых стало чище (66% вместо 44%). Только 4% пожаловались на грязь и всего 1,5% — на антисанитарные условия. «Посуда грязная, плохо моется, с шерстью от кошек», «Персонал столовой грубит. Неприятный запах в столовой. Второй смене не остается выбора блюд. Младшие классы массово выкидывают еду», «Ребенок не успевает отстоять очередь», пояснили россияне свое недовольство.

Также посетителям столовых не нравится однообразное меню (35%), скудный рацион (28%) и несвежие продукты (5%). 43% недовольны внешним видом блюд.

— В 624 анкетах в открытом вопросе, где можно было написать любое замечание, респонденты отмечали, что «ребенок не ест то, что ему дают в школе». Мы получили сотни жалоб на внешний вид, вкус еды, а порой и на отравления. Для сферы социального питания это ключевой показатель — если ребенок не съел, то вся работа, все деньги потрачены зря, — заявил «Известиям» эксперт ОНФ, директор Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Он также отметил, что есть локальные проблемы — устаревшие нормы СанПиН, отсутствие стандартизированного меню и возможности плановой проверки аутсорсинговых компаний.

— Понятно, как их решать, но это не даст прорыва. Пока конечная ответственность за систему лежит на директорах социальных учреждений, у которых нет ни средств для контроля, ни навыков для построения системы организации питания — все усилия тщетны. Управление отраслью должно быть организовано на федеральном уровне, — полагает Владимир Чернигов.

Проблема организации социального питания напрямую влияет на исполнение майского указа президента как в вопросе демографии, так и в здравоохранении, сообщил «Известиям» главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского (Москва) Андрей Продеус.

— Более половины инвалидностей в стране и пятая по значимости причина смертности — это болезни, связанные с питанием. Продолжительность жизни напрямую зависит от качества питания, особенно в первые годы жизни. Некачественное и несбалансированное питание ее сокращает. Один год неправильного питания отнимает 2,5 года жизни, — отметил Андрей Продеус.

В России начали обращать внимание на проблему питания в социальных учреждениях, отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

— В Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Татарстане и Мордовии запущены пилотные проекты по построению региональной системы питания. Опыт, который мы обобщили в докладе, должен развиваться и распространяться на регионы. Мы со своей стороны раз в полгода при помощи опросов будем проводить мониторинг качества питания. По самым вопиющим случаям сигналы напрямую будут отправляться в контрольные органы, — подчеркнул Антон Гетта.

Сейчас в России разрабатывается закон о детском питании, предполагающий жесткий контроль качества продуктов, предназначенных для детсадов и школ.

Родители, действительно, жалуются на то, что еда в школьных столовых ученикам кажется невкусной и однообразной, рассказала «Известиям» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Дело иногда не в качестве, а в привычках. Дома дети едят не ту пищу, которую принято считать традиционной, — супы, каши. Некоторые родители не прививают им культуру питания. А качество еды в школьных столовых часто зависит от того, как еда была приготовлена: школьным поваром или привезена из комбината, — полагает Ирина Волынец.

Итоги опроса и затем экспертной работы легли в основу доклада «Про питание», который эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» направили в правительство России. Об этом было заявлено 29 ноября на съезде ОНФ.

По данным экспертов ОНФ, размер рынка, распределяемого по 44-ФЗ через госзакупки в сфере питания, оценивается от 400 млрд до 600 млрд рублей. Это больше рынка лекарственных препаратов. Ежегодно более 50 млн россиян питаются в социальных учреждениях.