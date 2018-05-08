В школах может появиться диетическое меню

В школах и детсадах должно быть диетическое меню, а поставщикам качественных продуктов нужно предоставить преференции. Такие предложения региональные власти направили в рабочую группу Совета Федерации, которая занимается созданием закона о детском питании. Сенаторы обещают их учесть. По мнению экспертов, решить большинство проблем, связанных с качеством еды в столовых, невозможно, пока не появится единый орган, курирующий питание детей.

Рабочая группа Совета Федерации, которая пишет законопроект о детском питании, провела мониторинг рекомендаций субъектов РФ. Большая их часть касается усиления контроля над поставщиками продукции в школы и детсады, поддержки добросовестных производителей и обновления меню в школах и детсадах.

– Полученные данные будут рассмотрены в ходе планового заседания рабочей группы, – сообщил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Запрошены были все регионы, но предложения направили только порядка 35, уточнил президент АНО «Институт отраслевого питания» и член рабочей группы Владимир Чернигов.

«Известия» ознакомились с результатами мониторинга. Он разбит на несколько тематических блоков. Чаще всего регионы указывали на то, что дети с хроническими заболеваниями нуждаются в диетическом меню (Нижегородская, Орловская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Не остался без внимания и вопрос полезности продуктов в детских столовых. Например, Москва предложила пересмотреть действующие стандарты, чтобы повысить требования к качеству продуктов. Такого же мнения придерживаются Астраханская и Курская области. А в республике Адыгея считают, что нужно проводить профилактику ожирения у детей (увеличить нормы овощей, фруктов и минимизировать количество трансжиров).

Еще один важный тематический блок мониторинга касается контроля. Некоторые регионы подняли вопрос об ужесточении ответственности поставщиков за качество продуктов для детей (по действующему законодательству ее несет руководитель учреждения). Ряд регионов, включая Санкт-Петербург и Нижегородскую область, считают, что необходимо сформировать реестр добросовестных поставщиков.

Включение в такой реестр должно происходить после лицензирования услуг социального питания, пояснила «Известиям» начальник управления социального питания администрации Санкт-Петербурга Наталья Петрова. В таком случае борьба за снижение цены между компаниями не повлечет ухудшения качества продуктов.

— Контроль должен быть направлен не на взимание штрафов, а на наведение порядка. Например, в Финляндии проверки компаний, работающих в сфере питания, проводят дважды в год. Причем это внеплановые проверки. Нарушителей лишают лицензии, — рассказала Наталья Петрова.

Владимир Чернигов пояснил, что заказчик (регион, муниципалитет или администрация учреждения) и сейчас имеет право устанавливать высокие требования к закупаемой продукции для детей. Но бюджетных средств не хватает, поэтому он зачастую вынужден ориентироваться не на качество, а на цену. В итоге в тарелках детей оказывается хоть и безопасный, но не очень полезный обед.

– Необходимо разработать механизмы господдержки этого направления. Один из вариантов — компенсировать часть затрат производителю, если после поставки подтвердилось, что продукция действительно высокого качества, — считает эксперт.

По его словам, большинство школ и детсадов сейчас не могут накормить детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в особом питании, поскольку нет возможности закупать для них продукты отдельно. Этот вопрос возможно решить на региональном уровне, выявив всех нуждающихся в лечебном питании и поставив продукцию в конкретные учреждения.

— Такую работу может организовать только специальный орган, который занимается всеми вопросами детского питания в комплексе. Но в большинстве регионов это направление делят сразу несколько ведомств, включая департаменты здравоохранения, образования, экономики, — отметил Владимир Чернигов.

Инициативу о внедрении в школы диетического меню поддержал руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин. Он также отметил, что до 20% современных детей имеют лишний вес, им нельзя налегать на сладкое и жирное и следует есть больше овощей и фруктов.

В Минздраве, Минобрнауки и Роспотребнадзоре не предоставили оперативных комментариев.

Поручение разработать закон о детском питании сенаторам дала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года. В течение 2018 года он должен поступить в Госдуму.