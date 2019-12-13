Затяжка рейса: курилки в аэропортах заработают в начале 2020 года

Пассажирам не придется платить за вход в курилки, которые вернут в аэропорты. Об этом «Известиям» рассказали представители Шереметьево и Пулково. Такого же мнения придерживаются и в Международной ассоциации аэропортов. В четверг Госдума приняла в третьем чтении закон, после шестилетнего перерыва позволяющий открывать курительные комнаты в воздушных гаванях. По словам разработчиков документа, он может вступить в силу в конце этого года — начале следующего. Однако прежде закон должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом. Крупные аэропорты готовы быстро вернуть курилки, некоторым на это потребуется год-два.

На перекур

Согласно тексту документа, курить в здании аэропорта разрешат в специально изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. Такие помещения должны быть организованы в так называемых стерильных или чистых зонах (после прохождения предполетного досмотра) так, чтобы «исключить возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

Законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Сергей Боярский еще в ноябре 2017 года. Минздрав тогда занимал жесткую позицию по отношению к курилкам и их организации где бы то ни было. Ведомство было одним из идеологов принятого в 2013 году антитабачного закона, который запретил курение в общественных местах.

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В феврале 2018-го министерство подготовило проект отзыва правительства РФ, в котором выступило против проекта о возвращении курительных комнат в аэропорты. В ведомстве сочли, что отмена запрета повлечет за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду.

В Минтрансе не занимали такую непримиримую позицию, но считали, что предложение следует детально изучить. И в итоге согласились с ним. Но официальный отзыв правительства на проект так и не появился. В начале 2019 года глава Минздрава Вероника Скворцова обратилась в Госдуму с предложением снять документ с рассмотрения. Но этого не произошло, и 16 июля он был принят в первом чтении, а 10 декабря –– во втором, а 12-го — в третьем, окончательном чтении.

Документ должен еще пройти рассмотрение в Совете Федерации, только после этого он отправится на подпись к президенту. Изначально сенаторы были против возвращения курительных комнат в аэропорты, но затем изменили свою точку зрения.

–– Профильный комитет Совета Федерации действительно поменял позицию. При этом мы с Валерием Владимировичем Рязанским (главой комитета по соцполитике СФ. –– «Известия») совместно работаем над законопроектом по ужесточению оборота вейпов, –– сказал «Известиям» Сергей Боярский.

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Он предположил, что закон может вступить в силу в конце этого года либо в начале 2020-го.

По словам источника «Известий» на рынке, Совет Федерации может рассмотреть документ на последнем заседании 23 декабря. При этом риск, что закон в итоге будет отклонен, сохраняется, считает собеседник «Известий».

До скорой встречи

Курилки начнут открываться в аэропортах, скорее всего, почти сразу после окончательного утверждения закона. Технические возможности для этого есть –– во многих воздушных гаванях специальные помещения действовали до введения запрета в 2013–м, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

–– Они будут особенно востребованы у транзитных пассажиров, которые де-факто не могут покинуть здание аэропорта. А значит, вынуждены ожидать окончания длительного перелёта с пересадкой, чтобы покурить, –– отметил эксперт.

Во Внуково сказали «Известиям», что в аэропорту изначально были специальные комнаты для курения, оснащенные системой «девятикратного обмена воздуха».

–– Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано. Когда закон вступит в силу, аэропорт сможет быстро вернуть курительные комнаты в строй, –– отметили в пресс-службе воздушной гавани.

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Там добавили, что сейчас пассажиры дымят в не предназначенных для этого местах: в туалетах и даже в пеленальных комнатах. При этом у сотрудников аэропорта нет полномочий задерживать и штрафовать нарушителей.

В Домодедово сообщили, что решение о создании курилок будет приниматься после финального утверждения закона. Сейчас для удобства пассажиров в аэропорту организованы места для курения, которые расположены на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала, сказал «Известиям» пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.

Чуть больше времени на открытие курилок уйдет в аэропорту Жуковский. Пассажирский терминал воздушной гавани проектировался и строился в период действия полного запрета на курение, отметили в пресс-службе Жуковского. Там курилки придется создавать с нуля. Эта задача будет решена в рамках реконструкции и расширения здания пассажирского терминала, которые запланированы на 2020–2021 годы, добавили в Жуковском.

В Пулково готовы оперативно рассмотреть вопрос создания комнат для курения, как только закон будет опубликован, заявили «Известиям» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющая компания аэропорта). Там добавили, что вытяжные и фильтрационные системы таких помещений не позволят распространяться табачному дыму. При этом курительные комнаты в аэропорту будут бесплатными, подчеркнули в компании.

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Об этом же заявили и в Шереметьево. Там сказали «Известиям», что готовы быстро открыть бесплатные курительные комнаты в чистых зонах аэропорта.

Как писали «Известия», ранее депутаты Госдумы предлагали сделать курилки в воздушных гаванях платными. Вход должен стоить от 50 до 150 рублей.

Глава Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин сказал «Известиям», что организация всегда выступала исключительно за бесплатные курилки. По его мнению, введенный ранее полный запрет не привел к желаемым результатам, но создал много проблем. Из-за частых нарушений срабатывали противопожарные системы, что затрудняло работу всего терминального комплекса, приходилось привлекать правоохранительные органы и подразделения пожаротушения.