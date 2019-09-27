Выдох-взлет: аэропортам позволят открыть лишь по две курилки

В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани. Документ готовят к рассмотрению Госдумой во втором чтении. Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. До этого их количество законодательно не регулировалось, каждая воздушная гавань самостоятельно решала этот вопрос.

Штучный товар

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был принят Госдумой в первом чтении в июле. Ко второму чтению Минздрав разработал поправки, определяющие количество и принцип размещения курительных комнат в воздушных гаванях. Документ, с которым ознакомились «Известия», был внесен ведомством на рассмотрение правительства 30 августа. Согласно поправкам, в «чистой зоне» аэропорта должно быть не более двух курилок. Речь об изолированных помещениях с непрозрачными стенами — чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Комнаты следует оборудовать вентиляционными системами. Ставить курилки разрешат только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.

курилки Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Минздраве также предложили расположить курительные комнаты таким образом, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что работа над поправками еще не завершена.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава, следует из документов, имеющихся у «Известий». В частности, у Минюста возникли замечания относительно формулировок о местах расположения курилок в аэропортах, Так, остается неясным, где все-таки можно организовать курилки, ведь именно по «чистой зоне» и проходят пути следования пассажиров на посадку, там же они ждут свои рейсы, сказано в заключении ведомства на проект поправок.

Срок исполнения поручения вице-премьера о доработке проекта — 1 октября. После чего поправки могут быть внесены в Госдуму.

В Роспотребнадзоре не поддержали проект Минздрава, так как изначально выступали против появления курилок в аэропортах. В Минтрансе и Минэкономразвития согласовали предложения Министерства здравоохранения, следует из документов, направленных в правительство ведомствами.

курилки Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

По тексту поправок, согласно которым «допускается размещение не более двух специально выделенных изолированных помещений в стерильной зоне аэропорта», не совсем ясно, касается ли ограничение всей территории воздушной гавани или каждой зоны вылета — например, для внутренних и международных рейсов. В Минздраве «Известиям» сообщили, что финальный текст поправок еще дорабатывается.

Из формулировок ведомства следует, что ограничение распространяется на весь аэропорт, который включает в себя все терминалы с «чистыми зонами», сказал «Известиям» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Назад в будущее

Дата рассмотрения законопроекта о возвращении курительных комнат в аэропорты во втором чтении пока не определена, следует из базы Госдумы. Автор документа — первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») объяснял необходимость курилок тем, что их размещение позволит избежать правонарушений: сейчас пассажиры дымят в любых доступных помещениях воздушных гаваней, в частности в туалетах и комнатах матери и ребенка.

В пресс-службе Шереметьево «Известиям» сказали, что в случае положительного решения Госдумы по поводу поправок аэропорт выделит изолированные помещения, соответствующие требованиям. Из-за действующего запрета в «чистой зоне» воздушной гавани законсервировали четыре специализированных курительных помещения, которые работали раньше.

В Шереметьево добавили, что согласно международной практике, в большинстве аэропортов мира для курильщиков создают либо специально оборудованные изолированные комнаты, либо организуют зоны на открытом воздухе — во внутренних дворах, на балконах и крышах.

курилки Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В пресс-службе Домодедово «Известиям» сказали, что рассуждать о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно.

Во Внуково на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин сказал «Известиям», что до введения запрета количество курилок в каждой воздушной гавани было разным. К примеру, в Домодедово действовало минимум 15 таких комнат — с учетом бизнес-залов. По мнению эксперта, каждая воздушная гавань должна самостоятельно решать, какое количество комнат ей необходимо с учетом площади и количества терминалов.

К слову, ранее Минздрав сам был резко против возвращения курилок в аэропорты, так как это предложение противоречит логике 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма...», который запрещает организацию курительных комнат в общественных местах. Более того, как ранее говорили «Известиям» в ведомстве, целый ряд международных исследований, проведенных в крупных аэропортах, показал: уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено.