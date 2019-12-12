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Авиаэксперт предсказал появление курилок не во всех аэропортах

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Фото: Depositphotos
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Курилки в мелких региональных аэропортах будут устанавливать в зависимости от финансовой возможности владельца и целесообразности, заявил «Известиям» авиаэксперт Роман Гусаров.

Так он прокомментировал принятый Госдумой 12 декабря в третьем чтении закон о возвращении курилок в аэропорты. Речь идет о праве оборудовать изолированные помещения для курения.

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«Я говорю об аэропортах в райцентрах, в небольших городах, не миллионниках. Пассажиропоток в них менее 500 тыс. человек в год. Там нет огромных терминалов, стоит небольшое здание, буквально две стойки регистрации. За ними небольшая зона досмотра и зал ожидания. Зачастую обслуживаться не могут два рейса параллельно. Ставить в них курилки просто нет необходимости», — сказал Гусаров.

При этом есть воздушные гавани, которые находятся в аэропортовых холдингах. В таких аэропортах установят типовые кабины, потому что управляющие компании применяют стандартизированные решения на все аэропорты, добавил эксперт.

Транзитный пассажир

Крупные же аэропорты в городах-миллионниках оперативно организуют помещения для курения, уверен эксперт. В первую очередь это касается аэропортов Московского авиационного узла и Пулково, на которые приходится большая доля транзитных пассажиров.

Основной транзитный пассажиропоток в России проходит между Китаем и Европой и достигает нескольких миллионов человек в год, отметил Гусаров.

«Транзитный пассажир — это пассажир, который летел достаточно долго. У него пересадка в Москве, чтобы лететь дальше в Европу. Первым делом после длительного перелета курильщику хочется покурить. Поэтому в транзитных зонах во всех европейских аэропортах есть курилки», — сказал эксперт.

Позиция аэропортов

Московский аэропорт Шереметьево подтвердил «Известиям» готовность открыть курительные комнаты в «чистых зонах» терминалов, если закон вступит в силу. Эти комнаты изолируют от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, у них будут непрозрачные стены и мощные вентиляционные системы, добавили в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта Внуково напомнили «Известиям», что в аэропорту изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения. Они оснащены системой девятикратного обмена воздуха. Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировали. Если закон о возвращении курилок вступит в силу, аэропорт сможет быстро вернуть курительные комнаты в строй, добавил представитель аэропорта.

Оператор аэропорта Пулково также поддержал возврат специальных зон для курения в здание пассажирского терминала. Как только закон будет опубликован, управляющая компания оперативно рассмотрит возможность создания бесплатных комнат для курения в стерильной зоне аэропорта, заявили «Известиям» в пресс-службе организации.

В свою очередь, Роман Гусаров заявил о том, что отмена запрета на курилки станет хорошим плюсом для сохранения лояльности пассажиров. «Если курильщики знают, что в этом аэропорту перекурить нельзя, они полетят другой авиакомпанией, через другой аэропорт. А возможно, и не через Россию», — заключил эксперт.

Ранее 11 декабря профильный комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о возможности оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.

Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. До этого их количество законодательно не регулировалось, каждая воздушная гавань самостоятельно решала этот вопрос.

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