В Совфеде сменили позицию по возврату курилок в аэропорты

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о возможности оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Ранее сенаторы выступали с критикой инициативы, сообщил в среду, 11 декабря, глава комитета Валерий Рязанский.

«Сначала у нас была другая точка зрения, но, когда мы отработали многие детали, естественно, мы свою точку зрения о поддержке законопроекта сформировали», — цитирует Рязанского ТАСС.

Он добавил, что одновременно готовится законопроект о приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным сигаретам, который, по его словам, принесет пользы неизмеримо больше, чем «этот небольшой шаг назад».

Кроме того, авторы законопроекта считают, что оборудованные вентиляцией помещения вернут чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас «стихийно существуют в санитарных комнатах».

Отмечается, что профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал к принятию поправку к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака.

Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. До этого их количество законодательно не регулировалось, каждая воздушная гавань самостоятельно решала этот вопрос.

27 сентября сообщалось, что Минздрав предложил добавить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты был принят Госдумой в первом чтении в июле, что в воздушных гаванях можно будет установить только по две курилки. При этом ставить курилки разрешат только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.