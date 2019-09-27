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Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

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Речь идет об изолированных помещениях с непрозрачными стенами — чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Комнаты следует оборудовать вентиляционными системами. Ставить курилки разрешат только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.

В Минздраве также предложили расположить курительные комнаты таким образом, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета.

Документ, с которым ознакомились «Известия», был внесен на рассмотрение правительства 30 августа. Там сказали, что работа над поправками еще не завершена. 10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава, следует из документов. Срок исполнения поручения — 1 октября, затем поправки могут быть внесены в Госдуму.

В Роспотребнадзоре не поддержали проект, так как изначально выступали против появления курилок в аэропортах. В Минтрансе и Минэкономразвития предложения согласовали. У Минюста возникли замечания относительно формулировок о местах расположения курилок.

В пресс-службе Шереметьево «Известиям» сказали, что в случае положительного решения Госдумы по поводу поправок аэропорт выделит изолированные помещения, соответствующие требованиям

Подробнее — в материале «Известий»:

Выдох-взлет: аэропортам позволят открыть лишь по две курилки

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